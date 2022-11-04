رئيس مكتب حاكم عجمان: 3 نوفمبر مناسبة نعبر فيها عن فخرنا واعتزازنا بدولتنا وقادتنا

المصدر: عجمان - وام

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أكد حمد عبدالله بن غليطة الغفلي رئيس مكتب حاكم إمارة عجمان أن الثالث من نوفمبر من كل عام مناسبةً وطنية عزيزةً على قلوب أبناء الإمارات جميعًا، وهو يوم استثنائي نعبر فيه عن فخرنا واعتزازنا بما حققته دولتنا من إنجازات في شتى المجالات، وعزمنا على مواصلة مسيرة البناء والازدهار، والرخاء والأمن والاستقرار.

وقال في كلمته بمناسبة «يوم العلم»: إن علم الإمارات سيبقى خفّاقًا يُرفرف في سماء المجد والسيادة، بفضل رؤية وحكمة القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وفيه نجدد العهد لبذل الغالي والنفيس من أجل وطن نفديه بالمهج والأرواح، وقيادة رشيدة تسير بنا نحو المجد والعُلا«.

وأضاف:»في هذا اليوم نستذكر دور القادة المؤسسين «طيب الله ثراهم»، الذين وضعوا اللبنة الأولى لهذا الوطن الذي يزداد كل يوم قوة ومنعة وريادة في كل المجالات، ويعزز قيم الولاء والانتماء لهذا الوطن المعطاء، ويجسد مشاعر الاتحاد والإخاء وحب للوطن، والتقدير والاحترام لعلم الإمارات، والاستعداد للتضحية والفداء من أجله".

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