عمار النعيمي: الإمارات منارة للتعايش والتسامح والسلام

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة في كل عام بمناسبة وطنية عزيزة وغالية علينا جميعاً وهي يوم العلم، في مشهد تتجلى فيه قيمة ومعنى العلم وهو يخفق في وقت واحد فوق المباني والمنازل والوزارات والمؤسسات وقبل ذلك كله يخفق في قلوبنا، يعبر عن الولاء والانتماء لبلادنا الغالية ولقيادتنا الرشيدة وتمسكناً بالقيم والمبادئ والثوابت التي غرسها في نفوسنا الآباء المؤسسون.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة يوم العلم، إن هذه المناسبة تجسد مشاعر الوحدة والتكافل والإخاء بين أبناء الوطن والمقيمين، وترسخ صورة الإمارات المشرقة كمنارة للتعايش والتسامح والسلام في العالم، حيث يشارك الرجال والنساء والشباب والأطفال من الجنسيات كافة في هذا اليوم الأغر وتتحد قلوبهم ومشاعرهم بالتعبير عن جلال وعظمة هذه المناسبة بأشكال مختلفة وبهدف واحد هو حب الإمارات.

مسيرة الخير

وأضاف سموه: إن يوم العلم يرمز لاتحاد دولتنا المبارك وللعزة والكرامة واستمرار مسيرة الخير والرخاء والاستقرار بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، لتبقى راية الإمارات دوماً عالية خفاقة بنجاحاتها الاستثنائية وإنجازاتها الكبيرة.

وقال سموه: إننا في هذا اليوم نتذكر القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،طيب الله ثراه، وهو يرفع علم دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر من عام 1971 كرمز لدولة تنهض من قلب الصحراء ويوحد طاقات أبناء وبنات الإمارات من أجل صنع حاضرهم ومستقبلهم الباهر والمشرق لهم وللأجيال القادمة، ونستذكر أيضاً المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،رحمه الله، قائد مرحلة التمكين وباني مسيرة النهضة الجديدة، الذي رحل مخلفاً وراءه سيرة حميدة، ومواقف نبيلة، وأخلاقاً كريمة، وأعمالاً جليلة، ومنزلة رفيعة، ومكانة سامية.

عطاء

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن بلادنا وتحت علم دولتنا العزيزة أصبحت مصدر فخر واعتزاز ورمزاً للسلام والأمان وعنواناً للخير والبذل والعطاء ومساعدة الإنسان أينما كان. وجدد سموه العهد ببذل كل غال ونفيس من أجل الوطن والحفاظ على مكتسباته وتعزيز إنجازاته لتبقى رايته عالية خفاقة تعانق عنان السماء.

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