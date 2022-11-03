رئیس الدولة يتلقى رسالة خطیة من رئیس كازاخستان تسلَّمها عبدالله بن زايد

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشیخ محمد بن زايد آل نهيان، رئیس الدولة، حفظه الله، رسالة خطیة من قاسم جومارت توكايیف، رئیس جمهورية كازاخستان، تتعلق بالعلاقات الثنائیة بین البلدين.

تسلَّم الرسالة سمو الشیخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجیة والتعاون الدولي، لدى استقباله، الیوم، في أبوظبي، مختار تلیوبیردي، نائب رئیس الوزراء وزير خارجیة جمهورية كازاخستان.

وبحث الجانبان علاقات التعاون الثنائي بین دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، وسبل تعزيزه وتطويره في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما استعرض سموه ونائب رئیس الوزراء وزير خارجیة جمهورية كازاخستان عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتین الإقلیمیة والدولیة.

ورحب سمو الشیخ عبد الله بن زايد آل نهيان بزيارة مختار تلیوبیردي، مؤكداً العلاقات الثنائیة المتمیزة بین دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، والحرص على تعزيزها، وتنمیة التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويعود بالخیر على شعبيهما.

من جانبه، أعرب مختار تلیوبیردي عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشیداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها الدولة على الصعیدين الإقلیمي والعالمي.

حضر اللقاء معالي أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة، والدكتور محمد سعيد العريقي، سفير الدولة لدى كازاخستان.

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