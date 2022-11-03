رياضيوون: يوم العلم يجسد مشاعر الاتحاد والانتماء للوطن

المصدر: دبي - البيان

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عبر رياضيون عن اعتزازهم وفخرهم باحتفالية يوم العلم والتي تأتي استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» برفع علم الدولة في وقت واحد، في الثالث من نوفمبر من كل عام، وأكد الجميع أن يوم العلم مناسبة عزيزة على كل القلوب، وتجسد مشاعر الاتحاد والانتماء للوطن.

رفع الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، علم الدولة في مقر نادي أبوظبي البحري، تزامناً مع الدعوة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي،رعاه الله، من أجل رفع علم الإمارات فوق كل الدوائر والوزارات في الدولة خلال يوم العلم، تعبيراً عن وحدة الشعب الإماراتي،وحضر رفع العلم سالم الرميثي مدير عام النادي وعدد من المسؤولين في النادي، وموظفي النادي وسفراء النادي في عالم التواصل الاجتماعي.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان،بهذه المناسبة الغالية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأصحاب السمو حكام الإمارات،وأكد أن يوم العلم والذي يؤكد أهمية وقيمة العلم والاعتزاز به كرمز للدولة ودلالة على تماسك ووحدة لعب الإمارات في مسيرة التطوير والتنمية.

فخر

واحتفت اللجنة الأولمبية بمقرها في دبي بالمناسبة الغالية وتم رفع العلم مجموعة من لاعبي الكاراتيه بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للرجبي، والمهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، وقيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي وعدد من ممثلي الاتحادات وذلك في أجواء تفاعلية، غلب عليها الطابع الوطني وإظهار روح المودة والمحبة لوطن التسامح والتعايش والسلام، وما قدمه من مبادرات رائدة في مختلف المجالات داخلياً وخارجيا.

وأكد الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم أن الاحتفال بيوم العلم أصبح موعداً ينتظره الجميع في سعادة وتفاؤل لإظهار حالة الفخر والولاء لدى من يعيشون على أرض الإمارات والتعبير عن حبهم لهذا الوطن المعطاء الذي يستحق بذل الغالي والنفيس من أجله وفي سبيل رفعته وازدهاره وقال: اعتدنا رؤية علم الإمارات عالياً شامخاً على الدوام فهو مصدر الأمل الذي نستمد منه قوتنا وطموحنا وعزيمتنا .

وإصرارنا للوصول إلى المراكز الأولى، تطبيقاً للنهج الفريد الذي اتبعته الدولة في الوصول إلى القمم، وفي الوقت نفسه أصبح هذا الأمر مألوفاً لكل من يمثل الدولة في المحافل الكبرى ويتشرف بحمل العلم في الاستحقاقات المختلفة؛ لذلك نستشعر قيمة هذا الحدث ونراه من منظورٍ مختلف ونسعد بالمشاركة فيه والالتفاف حول راية العزة والكرامة.

حشد

شارك مجلس دبي الرياضي باحتفال يوم العلم، في حي دبي للتصميم،بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة دبي الرقمية، وأحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، والذين قاموا برفع العلم بحضور هالة بدري مدير عام دبي للثقافة، خديجة البستكي المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي.

وتم عزف السلام الوطني في مراسم رفع العلم وسط حضور حشد جماهيري كبير من العاملين بمنطقة حي دبي للتصميم من منتسبي الدوائر والشركات الحكومية والخاصة الذين توشحوا بالأعلام ورددوا الأغاني الوطنية احتفالاً بالمناسبة السعيدة.

ورفع سعيد حارب، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات وأولياء العهود، كما هنأ شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بهذه المناسبة.

وقال: نفتخر باحتفالنا بعلم الدولة الذي هو رمز وحدتنا وقوتنا وسيادتنا، وتأكيدًا على توحدنا وتلاحمنا خلف قيادتنا الرشيدة وسيرنا على نهجها في تعزيز مكتسبات الوطن وترسيخ قيم المحبة والتسامح والسلام والتعايش الكريم تحت راية هذا العلم الذي رفعه أبناء الوطن في ميادين الشرف والكرامة وأوصلوه إلى الفضاء، كما رفرف خفّاقاً في جميع ميادين الإنجازات والريادة.

احتفالية

وأقام اتحاد الكرة في مقره الرئيسي بدبي أمس احتفالية بمناسبة يوم العلم بحضور محمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة، وحمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة، وعمر يبرودي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية والمنتخبات، ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وكافة موظفي الاتحاد والأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات،وقام بن هزام برفع العلم، وتم عزف السلام الوطني للدولة.

وأكد محمد بن هزام إن احتفالات الدولة بيوم العَلَم تُجسد معاني التضامن بين أبناء الإمارات تحت راية الشموخ،وقال: يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوبنا نُجدد من خلالها عهد الولاء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مشيراً إلى أن يوم العلم، يوم خالد في تاريخ بلادنا، ويُحفزنا على مضاعفة الجهود لمواصلة الإنجازات التي تحققها الإمارات في جميع المجالات، مؤكداً أن علمنا له دلالات عميقة، وهو مرتبط بقيم المجتمع الإماراتي وعاداته الأصيلة، وأيضا هو عنوان العز.

عيد

وأقامت رابطة المحترفين، احتفالية يوم العلم، بحضور وليد الحوسني المدير التنفيذي، وموظفي الرابطة،، وأكد عبدالله الجنيبي، رئيس الرابطة، أن يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوبنا، بوصفها عيدًا للوطن،ويجسد الاحتفال بإنجازات الإمارات، خلال العقود الخمسة الماضية، حيث عانقت راية الاتحاد سماء الأمجاد في شتى المجالات، بفضل دعم القيادة الرشيدة.

وتابع: يوم العلم مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، نستحضر فيها رحلة بناء الإنسان والعمران لحضارةٍ إماراتية باتت منارة عالمية يشار لها بالبنان، وبهمة وعطاء أبناء الإمارات، نجدد العهد على مواصلة الإنجاز، وبذل الغالي والنفيس في سبيل راية المجد والشرف، لوطنِ العز والفخر والمستقبل المشرق.

احتفالية مميزة

ورفرف علم الإمارات عالياً خفاقاً في ساحة دبي هاربور خلال حفل يوم العلم الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بالتعاون مع دبي هاربور، وذلك للعام الثاني على التوالي،حضر الاحتفال كل من محمد عبدالله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية وواين شيبرد المدير العام لمرسى دي مارين.

وجمال الفلاسي مدير إدارة الواجهة البحرية في دبي هاربر ومدراء الإدارات والموظفين والعاملين بالمؤسستين،وتزين مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وواجهة دبي هاربور بأعلام الدولة إلى جانب حضور متميز لزوارق فريق الفيكتوري «اسياد البحار».

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي إن يوم العلم مناسبة للتعبير عن اعتزازنا وفخرنا بالعلم، باعتباره رمزاً للعزة والشموخ تتجسد فيها روح الانتماء للوطن الكبير ما يعد مناسبة عزيزة على قلوب الجميع نظهر فيها أسمى معاني الوحدة والتلاحم والعزة وحب تراب الوطن الغالي والولاء للقيادة الرشيدة وعكس روح الاتحاد، والوفاء للآباء المؤسسين الذين تكاتفوا وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن.

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