«سالك» تحصد 3 جوائز إقليمية عن «مراكز الاتصال»

المصدر: دبي - البيان

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فازت شركة «سالك» بـ 3 جوائز رئيسية، منحتها شركة إنسايتس لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط، عن فئات: أفضل مكتب مساعدة خارجي، وأفضل مركز اتصال خارجي لهذا العام، وواحد من أفضل 3 جهات، ضمن جائزة «حل المشكلات».

وأقيم حفل توزيع جوائز مراكز الاتصال الشرق الأوسط 2022 السنوي في أكتوبر الماضي في فندق الملكة إليزابيث الثانية، بدبي، لتكريم أفضل مقدمي خدمات الاتصال في المنطقة، ضمن فئات متعددة.

وتنافست شركات إقليمية كبرى على المراكز الأولى للجائزة هذا العام من دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والهيئة العامة للترفيه من المملكة العربية السعودية.

وتعقيباً على فوز الشركة بهذه الجوائز الإقليمية أعرب إبراهيم الحداد الرئيس التنفيذي لشركة «سالك» خلال اجتماعه بفرق العمل الفائزة عن اعتزازه بهذا الإنجاز، الذي تم تحقيقه بفضل روح الفريق السائدة في الشركة، وحرص العاملين فيها على تقديم أفضل ما لديهم، داعين الجميع إلى المزيد من الابتكار والتميز.

وتعقد جوائز إنسايتس لمراكز الاتصال في الشرق الأوسط سنوياً، وتشمل فئات متعددة، منها فئة خدمة العملاء: مركز الاتصال وفرق دعم مركز الاتصال «دون اتصال».

وبلغ متوسط عدد المعاملات الشهرية، التي استجاب لها مركز اتصال «سالك» من المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والدردشة، عبر الإنترنت في 2021 حوالي 5620 معاملة، فيما تعامل فريق دعم مركز الاتصال مع نحو 74120 معاملة، شملت «المكالمات والبريد الإلكتروني والمحادثات».

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