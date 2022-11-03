«أبوظبي لخدمات الصرف الصحي» توقع مذكرة لتطوير أكبر محطة للصرف الصحي في أوزبكستان

المصدر: طشقند - البيان

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وقعت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، الشركة الرائدة في حلول المياه المستدامة، مذكرة اتفاق حصرية مع شركة أوسفتامينوت، الشركة الرائدة في تحسين إدارة الموارد المائية في أوزبكستان، لتطوير محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في العاصمة الأوزبكية طشقند، هي الأكبر من نوعها في البلاد، بسعة إجمالية تصل حتى 1.5 مليون متر مكعب يومياً، وتخدم أكثر من 2.3 مليون شخص.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في حفل جمع كبار المسؤولين من كل من شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركة أوسفتامينوت؛ حيث قام كل من المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وصاحب سيفنازاروف، رئيس مجلس إدارة شركة أوسفتامينوت، بالتوقيع على مذكرة التفاهم في مقر شركة أوسفتامينوت في طشقند، أوزبكستان.

وتهدف الاتفاقية إلى دراسة وتقديم عرض لتطوير محطة مركزية لمعالجة مياه الصرف الصحي، بهدف تعزيز صحة السكان، والارتقاء بنوعية الحياة، ومواكبة النمو السكاني في مدينة طشقند. وبموجب الاتفاقية، ستتولى شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وشركاؤها تمويل وبناء وتشغيل المحطة، في حين تتولى شركة أوسفتامينوت توفير الأرض ومد شبكات الصرف الصحي ومرافق الكهرباء.

ومن المقرر أن تحل محطة المعالجة الجديدة محل 3 محطات قائمة لمعالجة مياه الصرف الصحي في كل من بوسو، وسالار، وبكتيمير. وجاء قرار بلدية طشقند ببناء المحطة الجديدة لتلبية الاحتياجات المتنامية للسكان في طشقند والمناطق المحيطة بها، كما ستساهم في خلق العديد من فرص العمل للمجتمع المحلي.

خبرات

وتعليقاً على توقيع مذكرة الاتفاق، قال المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي: تمثل مذكرة الاتفاق هذه أولى خطواتنا نحو التوسع العالمي، وتأتي لتؤكد الخبرات والمعارف التي تتمتع بها شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي في حلول المياه المستدامة، وتطوير وتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي وفق أرفع المعايير العالمية.

وأضاف: نولي في شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي اهتماماً كبيراً للاستدامة والابتكار والكفاءة في كافة مشاريعنا، وسنواصل جهودنا لنشر معارفنا وخبراتنا، ولعب دور في الجهود الدولية المتنامية، لتحقيق الاستدامة العالمية، وضمان توفير مصادر بديلة لإمدادات المياه للمجتمعات داخل الإمارات وخارجها.

جهود

وبدوره قال صاحب سيفنازاروف، رئيس مجلس إدارة شركة أوسفتامينوت: يعكس توقيع هذه المذكرة التاريخية الأهداف المشتركة للإمارات وأوزبكستان لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات. وتتماشى دراسة إطلاق هذا المشروع مع جهود شركة أوسفتامينوت لتسهيل تبادل المعارف والخبرات مع الشركات والجهات الدولية والمساهمة في تعزيز استدامة المجتمع في مدينة طشقند وأوزبكستان ككل.

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