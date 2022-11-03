أكاديمية سيف بن زايد ومديريات شرطة أبوظبي ترفع العلم اعتزازاً بمسيرة الوطن

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومديريات شرطة العاصمة والعين والظفرة والمرور والدوريات والمناطق الخارجية وترخيص السائقين والآليات وإدارات شرطة أبوظبي بيوم العلم ورفعته عالياً خفاقاً على ساريات الأعلام بمبانيها الرئيسية، تجسيداً لمشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن واعتزازاً بالإنجازات والتاريخ المشرف لشرطة أبوظبي.

وثمن مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ومديرو المديريات الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في كافة المجالات، معتبرين يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة ترفع بلادنا من خلالها راية شموخنا دائماً بوطن الخير والعطاء.

كما أن العلم يعد عنواناً لعزتنا ونقف جميعاً إجلالاً له واعتزازاً وفخراً بمسيرة البناء والإنجاز، في مناسبة غالية نحتفي بها ونفتخر بهويتنا الأصيلة وبموروثاتنا، مثمنين جهود قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً لتحقيق الأمن والاستقرار، مجددين العهد والولاء لها وللوطن.

وأعرب منتسبو المديريات والإدارات عن اعتزازهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية، والتي تعتبر حدثاً مهماً يعبر عن وحدة الجهود لخدمة الوطن ورفع رايته، ورفع الحس الوطني بين مواطني الدولة، وولائهم وانتمائهم لإمارات الخير والعطاء وقيادتها الرشيدة، وتقديرهم لإنجازات مسيرة التطور التي نقلت دولة الإمارات لتأخذ موقعها الريادي المميز على الخارطة العالمية في المجالات كافة.

رمز

واحتفلت مديرية شرطة العاصمة بيوم العلم خفاقاً عالياً فوق سارية مبناها تعبيراً عن الحب والولاء للوطن والاعتزاز بهذه المناسبة الغالية ليبقى علم الدولة رمزاً وطنياً للعزة والكرامة والرقي، وترسيخاً للوحدة التلاحم بين أبناء الوطن.

واشتملت على أهازيج وطنية ولوحات تراثية واستعراض لفرسان شرطة أبوظبي وقصائد شعرية وفقرة لبراعم مدرسة الجنان، كما شاركت في احتفالات يوم العلم بكليات التقنية العليا ومدرسة فاطمة بنت مبارك ومركز الوحدة مول التجاري وعدد من المدارس والمستشفيات تعزيزاً لقيم المحبة والسلام.

تلاحم

ونظمت مديرية شرطة منطقة الظفرة احتفالية بيوم العلم، مؤكدة أنه يعد رمزاً للهوية الوطنية ووحدة وتلاحم شــعب دولتنا الحبيبة، ومدى حبه وانتمائه لهذه الأرض الطيبــة وتعبيــراً صادقــاً عن الولاء للوطن وقيادته الحكيمة، كما احتفلت مديرية المرور والدوريات بيوم العلم.

حيث رفع علم الدولة في مبنى الإدارة تجسيداً للولاء والانتماء للوطن، مؤكدة أن يوم العلم يعد مناسبة وطنية غالية وعزيزة على نفوسنا نعبر فيها عن فخرنا واعتزازنا بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في مختلف المجالات حتى أصبحت تتبوأ مكانة عالية بين دول العالــم.

ورفعت مديرية ترخيص السائقين والآليات علم الدولة على سارية مبناها تعبيراً عن مدى الاعتزاز والولاء لرمز دولة الإمارات الغالي، وتأكيداً لروح الانتماء والفخر لإمارات الخير والعطاء والقيادة الرشيدة، وجددت العهد والولاء للقيادة الحكيمة على تقديم الغالي والنفيس من أجل وطن العطاء والخير.

واحتفلت إدارة المراسم والعلاقات العامة بيوم العلم، وتضمنت المراسم إطلاق العازي لحرس الشرف «سلام قف» تبعه رفع علم دولة الإمارات العربية المتحدة مع نداء «سلام العلم» بالفرقة الموسيقية ثم عزف «السلام الوطني» لدولة الإمارات العربية المتحدة، وشارك أطفال حضانة الدار بأبوظبي في التعبير عن المحبة للوطن برفع الأعلام خلال زيارتهم للإدارة وتكريمهم بالهدايا التذكارية، تحفيزاً لهم على ترسيخ الهوية الوطنية والفخر بالانتماء لوطن الخير والعطاء.

مشاعر

واحتفل قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي بيوم العلم ورفعه عالياً خفاقاً على ساريات الأعلام بمبانيه الرئيسية (المربعة، المقطع) بإشراف المقدم طيار الشيخ زايد بن حمد آل نهيان مدير إدارة الدوريات الخاصة بقطاع الأمن الجنائي والمشرف العام على الموروث الشرطي، وذلك تجسيداً لمشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن واعتزازاً بالإنجازات والتاريخ المشرق لشرطة أبوظبي.

وجاءت مبادرة قسم الموروث الشرطي برفع العلم من خلال ارتداء الزي الأول لشرطة أبوظبي (زي التأسيس)، أمام متحف المقطع، حيث يعد مركز شرطة المقطع من أوائل المباني التي كانت مقراً للشرطة، والتي عمل أفرادها بجد واجتهاد وحافظوا على الأمن والاستقرار وعملوا على تنظيم حركة السير ومساعدة القادمين والخارجين من أبوظبي والعديد من المهام والواجبات الملقاة على عاتقهم.

ومن أمام قلعة المربعة تم رفع العلم احتفالاً بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الجميع واعتزازاً بهذا اليوم الوطني المميز.

واحتفاءً بيوم العلم زار وفد من إدارة مرور العين وأعضاء من فريق دورية السعادة بمديرية المرور والدوريات وبالتعاون مع قسم الموروث الشرطي وقسم موسيقى الشرطة بإدارة المراسم والعلاقات العامة مرضى السرطان في كل من مستشفى العين ومستشفى توام الحكوميين.

ووزع فرع العلاقات العامة بمرور العين أعلام دولة الإمارات والهدايا الرمزية للمرضى ومرافقيهم وكبار المواطنين والأطفال، وقدمت الفرقة الفلكلورية عرضاً موسيقياً عن النشيد الوطني، وشاركت في إحياء عيد ميلاد مريضة بعزف موسيقي معبر، وتقدم المرضى بخالص شكرهم وتقديرهم لشرطة أبوظبي على هذه اللفتة الكريمة.

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