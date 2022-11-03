لطيفة بنت محمد: ستظل راية الإمارات خفاقة في سماء المجد

المصدر: دبي - البيان

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أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون «دبي للثقافة»، في تغريدة نشرتها سموها في حسابها عبر «تويتر» أن يوم العلم يمثل يوماً تجتمع حوله أفئدة أبناء الوطن، في ظل راية دائماً خفاقة عالياً، تروي بشموخها حكاية وطن اتحد أبناؤه على رفعته، وتسابقوا لإعزاز مكانته بين الدول المتقدمة، حيث دونت سموها: «عاماً بعد عام، وجيلاً بعد جيل، ستظل راية الإمارات خفاقة في سماء المجد، مصدر فخرنا وعزتنا ونجاحنا، وعنواناً للطموح الإماراتي اللامتناهي التوّاق إلى مستقبل حافل بالنجاح والريادة».

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