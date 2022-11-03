مواطن يحتفي بيوم العلم بتوزيع 200 مظلة و250 وجبة على العمال

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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تعلي مناسبة وطنية «يوم العلم» قيم الوفاء لمسيرة دولة عظيمة بقيادتها وشعبها، أسس بنيانها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، كما أن الاحتفاء به يمثل ترسيخاً لأسمى معاني التلاحم والتعاضد بين القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وتجسيداً راسخاً لمشاعر الوحدة الوطنية والفخر والاعتزاز بتراب الإمارات الحبيبة، وفي هذه المناسبة الوطنية التي تبرز من خلالها معاني الانتماء لدولة الإمارات الغالية، من أجل رفعة الوطن وتقدمه ولتبقى راية الإمارات خفاقة بين الأمم.

من هذا المنطلق، قرر المواطن علي أحمد الياسي الاحتفاء بهذه المناسبة بطريقة مبتكرة، وذلك بمشاركة أبنائه خليفة ومهرة وعبد الله، من خلال توزيع أكثر من 250 وجبة و200 مظلة تحمل ألوان العلم الإماراتي على العمال، لتقيهم حرارة شمس الظهيرة، للتأكيد على أن دولة الإمارات بلد تشكل فيه المبادئ الإنسانية جزءاً من أهم عشر مبادئ لها في رؤيتها المستقبلية للخمسين عاماً القادمة، فهي تظلل العالم بالمبادرات الإنسانية من دون تفرقة بين دين أو عرق أو لون أو ثقافة.

طرق مبتكرة

وأوضح الياسي لـ«البيان»، أنه يحرص سنوياً منذ أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2012، على المشاركة في الاحتفال بهذه المناسبة بطرق مبتكرة بمشاركة أخوانه وأبنائه ليغرس في نفوسهم المواطنة الصالحة وأن الوطن هو أغلى ما نملك، وأننا مهما بذلنا لأجله، فلن نوفيه حقه، فقد عشنا تحت ظله، وأكلنا من خيراته، وترعرعنا فوق أرضه وبين جنباته، وتوفر لنا بهذا الوطن الأمن والأمان، وبعد كل ذلك، «فمن منا لا يحب الوطن؟».

وقال الياسي إن حرصه على تعليم أبنائه الاحتفاء بالمناسبات الوطنية بطرق مبتكرة يأتي من باب رد الجميل، فالوطن قدم لنا الكثير، وعلينا رد ذلك الجميل من باب أن الإحسان بالإحسان، وهذا ما حثنا عليه ديننا الإسلامي، عن طريق تقدير واحترام ممتلكات الوطن، فهذا جزء من حب الوطن وحب الوطن من الإيمان.

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