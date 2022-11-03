غداً.. انخفاض درجات الحرارة في الإمارات

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً بوجه عام، وتزداد السحب ليلاً على البحر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على الجزر، مع انخفاض آخر في درجات الحرارة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على البحر.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً الى متوسط أحياناً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:01، والمد الثاني عند الساعة 42:21، والجزر الأول عند الساعة 19:16، والجزر الثاني عند الساعة 04:25، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:06، والمد الثاني عند الساعة 07:06، والجزر الأول عند الساعة 13:04، والجزر الثاني عند الساعة 00:53.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 22 65 20

دبي 34 24 70 25

الشارقة 33 20 80 20

عجمان 33 23 75 25

أم القيوين 33 21 75 25

رأس الخيمة 35 20 65 25

الفجيرة 31 24 75 45

العـين 34 20 60 20

ليوا 33 21 60 25

الرويس 35 23 70 25

السلع 34 22 80 25

دلـمـا 34 27 75 30

طنب الكبرى 31 26 80 40

طنب الصغرى 31 26 80 40

أبو موسى 30 24 80 40.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز