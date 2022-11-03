موظفو «المعاشات» يقفون في تضامن وفخر احتفاءً بعلم الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية (GPSSA) بيوم العلم الإماراتي بحضور 200 موظف من 18 جنسية مختلفة، وقفوا جميعاً في وحدة وتضامن وفخر وهم يشاهدون راية الإمارات ترتفع على سارية العلم أمام المقر الرئيسي للهيئة في تمام الساعة 11:00 صباح أمس.

وأشادت الدكتورة ميساء غدير مدير مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة بهذه المبادرة التي بدأت قصتها على حد وصفها بتغريدة كتبها سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وحوّلها المواطن حسن المزروعي إلى حملة (فوق بيتنا علم)، وصولاً إلى اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يوم الثالث من نوفمبر ليكون يوماً للاحتفاء بعلم دولة الإمارات.

فرصة

وقالت غدير: إن الاحتفال بمناسبة «يوم العلم» يأتي هذا العام تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهي فرصة نجدد فيها الانتماء إلى تراب هذا الوطن وقادته المخلصين، ونتذكر فيها بمزيد من الحب والدعاء الراحلين منهم، والذين كانت لجهودهم وتضحياتهم الفضل الكبير في توحيد كلمتنا وجمع شملنا تحت راية واحدة معتصمين فيها بحبل الاتحاد المتين.

وخلال الفعالية اصطف موظفو الهيئة متضامنين متكاتفين جنباً إلى جنب وهم يشاهدون علم الدولة يرتفع خفاقاً على أنغام النشيد الوطني «عيشي بلادي»، ثم قدم طلاب من كلية الشرطة عرضاً عسكرياً عزفوا خلاله أبرز المقطوعات الموسيقية الوطنية احتفاءً بهذه المناسبة التي اختتمت فعاليتها بتكريم المشاركين من كلية الشرطة، مع دعوات بأن يحفظ الله دولة الإمارات وأن يديم عزها ومجدها وأن يحفظ قادتها وشعبها وعلمها.

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