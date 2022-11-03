"طرق دبي" تحتفل بيوم العلم

المصدر: البيان

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احتفلت هيئة الطرق والمواصلات بمناسبة يوم العلم، وذلك في مقر الهيئة، وشارك معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، برفع العلم في المبنى الرئيسي للهيئة، وذلك بحضور المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات وموظفي الهيئة، انطلاقاً من حرص الهيئة على المشاركة الفعّالة في المناسبات الرسمية والاحتفال مع المواطنين والمقيمين، وتعزيز الانتماء للوطن، وتقديم نموذج مثالي على الترابط والتلاحم بين أفراد الشعب.

وتضمنت الفعاليات لهذا العام تزيين شوارع إمارة دبي بـ 750 علم ومنها شارع الشيخ زايد بالقرب من المركز التجاري، وقناة دبي المائية، ومعبر الخليج التجاري، وشارع طرابلس، وجسر آل مكتوم، وجسر انفينيتي، بالإضافة لإنارة جسر التسامح والشلالات في قناة دبي المائية بألوان علم الدولة، ونشر تصاميم خاصة بيوم العلم على شاشات الأنظمة المرورية الذكية والشاشات الداخلية في الهيئة.

وقال الطاير: " إن الاحتفال بيوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام، هو مناسبة للتعبير عن اعتزازنا وفخرنا بالعلم كرمزٍ للعزة والشموخ. وفي هذا اليوم نرفع هاماتنا نحو السماء ليرفرف علم دولتنا عالياً، ونستذكر قصة كفاح القادة المؤسسين لاتحاد دولة الإمارات، بقيادة المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، التي ينعم في ظلها اليوم المواطنون والمقيمون والزائرون لهذه الأرض الطيبة".

وأضاف معاليه: "يُظهر الاحتفال بيوم العلم، تلاحم أبناء وبنات الوطن مع القيادة الرشيدة، التي أرست أسس الدولة العصرية مستمدة قوتها من وحدة أبنـائها. وسيظل هذا اليوم حيّاً وخالداً فينا، لنجدد فيه العهد والولاء، لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، ونعاهدهم على الإخلاص والتفاني، وصون اتحاد دولتنا بالغالي والنفيس، وأن نكون شعباً متلاحماً تحت علمها رمز عزتنا وشموخنا".

وتحرص الهيئة سنوياً على المشاركة في هذه المبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) في عام 2012، حيث تحتفل دولة الإمارات في الثالث من نوفمبر من كل عام بمناسبة " يوم العلم"، وتعكس المبادرة ثقافة احترام العلم بصفته رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها وللوطن والانتماء إليه.

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