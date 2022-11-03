سعود بن صقر: راية الإمارات فخر أبناء الوطن ورمز الانتماء والوحدة الوطنية

المصدر: وام

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أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن إحياء يوم العلم يعكس فخر أبناء الإمارات بوطنهم، وانتمائهم إليه، وعزيمتهم لمواصلة مسيرة الازدهار والتنمية المستدامة التي انطلقت منذ قيام دولة الاتحاد.

وقال سموه بهذه المناسبة الوطنية العزيزة: "علم الإمارات رمز لاتحادنا، وعنوان فخرنا ومجدنا، ومحدد هويتنا وثقافتنا، وتأكيد على الثقة المطلقة لأبناء الإمارات بأننا ماضون معاً نحو صناعة الغد المشرق بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، مخلصين للنهج الراسخ والرأي السديد، ولمسيرة الإنجازات والنجاحات التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون".

وأضاف سموه: "راية وطننا شامخة كجبالنا، وعالية كطموحاتنا، وقوية كإرادتنا التي لا تلين، وستظل خفاقة ترفرف في جميع ميادين العز بشموخ وإباء أبناء الإمارات".

وتقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى أخية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، ومواطني الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكداً أن يوم العلم فرصة للتعبير عن الانتماء والولاء والحب للوطن.

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