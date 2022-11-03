منصور بن محمد: "عَلَم الإمارات رمز وحدة الإمارات وقوتها وعزتها.. وشاهد على مسيرة خير ونماء بدأها الآباء المؤسسون"

المصدر: البيان

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رفع سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، صباح اليوم (الخميس)، علم دولة الإمارات على سارية "مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم" في دبي، خلال الاحتفالية التي نظمتها "مؤسسة وطني الإمارات" تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله"، للاحتفال بـ "يوم العلم" الذي تحتفي فيه دولة الإمارات قيادة وشعباً برمز دولة الاتحاد، والقيم التي أرساها الآباء المؤسسون كضمانة تكفل للإمارات وشعبها المعطاء أسباب التقدم والازدهار.

وأكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الاحتفال بيوم العَلَم يعكس مكانة المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أبناء الإمارات، والتي تتجدد فيها مشاعر الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة التي جعلت من سعادة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة هدفاً تتضافر في تحقيقه الجهود، ليجدد أبناء الإمارات في هذا اليوم العهد لمواصلة مسيرة البناء.

وقال سموه: "إن عَلَم الإمارات هو رمز وحدة الإمارات وقوتها وعزتها، وشاهد على مسيرة النماء والتقدم التي بدأها الآباء المؤسسون.. ونجدد اليوم العهد لقيادتنا الرشيدة بمواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لرفع علم الدولة عالية خفاقاً بمزيد من الانجازات التي تحفظ لوطننا مكانته وتضمن تقدمه وازدهاره " .

وأضاف سموه: "سيبقى عَلَم دولتنا شامخاً بسواعد أبناء الإمارات، وانجازاتهم النوعية في كل المجالات، والتي تجتمع فيها الهمم لصُنع مستقبل تتشكل ملامحه بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومساندة أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، لتتابع دولتنا نجاحاتها وتقدمها بإنجازات نوعية تبنّي نموذجاً تنموياً فريداً يضع الإنسان ورفعته في مقدمة الأولويات".

وقد كان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم في دبي، معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وسعادة ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة "وطني الإمارات".

وخلال مراسم رفع العَلَم، عزفت موسيقى شرطة دبي السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أدى فريق "فرسان الإمارات للاستعراضات الجوية"، عرضاً في سماء الاحتفال استخدم خلاله أعمدة الدخان حاملةً ألوان عَلَم دولة الإمارات.

وفي ختام الفعالية، التقطت لسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، الصور التذكارية مع منظمي الاحتفالية التي جاء تنظيمها تحت شعار "نرفع الرايات لمستقبل الإمارات" بمشاركة مجموعة من طلبة المدارس، والخيالة، والمرشحين من طلبة أكاديمية شرطة دبي.



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