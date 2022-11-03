حمد الشرقي: علم الإمارات تجسيدٌ راسخٌ لمعاني الاتحاد ورمز لسيادته ورفعته

المصدر: وام

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أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أنه في يوم العلم نستعيد لحظات المجد والفخر والأيام الأولى لاتحاد إماراتنا الغالية ولنؤكد على المعاني السامية والمفاهيم الوطنية الراسخة التي يجسدها علم الدولة، حيث نحتفي بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا لمكانته الشامخة في نفوس أبناء الإمارات، قيادةً وشعبًا، حيث نمضي بخطواتٍ واثقةٍ وثباتٍ لا يعرف المستحيل نحو المستقبل بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وإخواني أصحاب السمو حكام الإمارات.

وقال سموه “ في هذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوبنا، يخفق علم دولتنا الغالية في سمائنا بكلمات النشيد الوطني، مجسدًا تاريخًا حافلًا ومسيرةً مشرفة من الإنجازات العالمية التي حققتها الإمارات بين دول العالم، ويشكّل رمزًا للانتماء، والتلاحم، والوحدة الوطنية التي أسس لها بُناةُ الاتحاد، وستبقى رايتهُ خفّاقةً تحملها سواعد رجال الإمارات وأبنائها المخلصين في جميع المحافل والأوقات”.

وأضاف سموه “ نؤكد على الواجب الوطني المتأصل، والإخلاص في القول والعمل، تجاه المحافظة على مُقدرات اتحاد الإمارات، ومُكتسباته الثمينة، التي تمتد من جذور الماضي الأصيل، وتستشرفُ المستقبل بجهود متواصلة وطموحات لا تعرف الحدود”.

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