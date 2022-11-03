«الوطني للأرصاد» يشارك في «COP27»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، عن مشاركته ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات في المؤتمر الـ 27 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 27»، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبدالله المندوس مدير عام المركز الوطني للأرصاد، رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية، إن التغير والتطور من سمات الحياة، والتكنولوجيا الحديثة نقلتنا إلى عصر جديد، تخطى الحدود، وتجاوز الجغرافيا، لذا، علينا أن نكون أصحاب المبادرة، فما تمتلكه مؤسساتنا الوطنية من قدرة بشرية وفنية، وبنية تحتية متطورة، يؤهلنا لأن نعزز دورنا في التوعية بحتمية التغير المناخي، وبمخاطر الكوارث الطبيعية، بالشكل الأمثل، وتحسين إجراءات الوقاية، والتأهب والاستجابة، وتوظيفها في خدمة الإنسانية.



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