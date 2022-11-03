«كهرباء دبي» تنظم أسبوع الصحة والسلامة الـ15

المصدر: دبي - البيان

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تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي أسبوع الصحة والسلامة الـ 15، الذي انطلق أمس ويستمر حتى 6 نوفمبر الجاري، وذلك لرفع مستوى وعي الجمهور حول قواعد الصحة العامة والسلامة المنزلية، والاحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوع الحوادث والحرائق وتسريبات المياه، وطرق الوقاية من مخاطر الكهرباء، للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وتنظم الهيئة خلال الفعالية باقة من ورش العمل المبتكرة والأنشطة التفاعلية في منصتها في «سيتي سنتر مردف»، لتسليط الضوء على أحدث وأفضل الممارسات والإجراءات العالمية في مجال الصحة والسلامة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي:

نستقي رؤيتنا من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله: «صحة المواطن والمقيم والزائر أمانة نضعها في مقدمة الأولويات.. وواجب نوفر كل الضمانات للوفاء به على الوجه الأكمل في كل الأوقات وضمن مختلف الظروف».

وأضاف معاليه: نحرص على المساهمة في غرس وتعزيز ثقافة الصحة والسلامة لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى جعل دبي موطناً لأفراد متعلمين ومثقفين وموفوري الصحة، وضمان مستقبل صحي وآمن وأكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة. وتطبق الهيئة أفضل وأحدث الممارسات العالمية في مجال الصحة المهنية والسلامة.

بما فيها سياسة الأنظمة الإدارية المتكاملة لضمان ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة والبيئة في جميع قطاعات الهيئة وعملياتها التشغيلية، كما تحرص على تعزيز شراكاتها العالمية، ومواكبة كافة المستجدات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية عالمياً. إلى جانب ذلك، نلتزم بتعزيز الوعي بين جميع شرائح المجتمع حول قضايا الصحة والسلامة، للارتقاء بمستوى سلامتهم وصحتهم وتعزيز سعادتهم.

جوائز

ومن جانبه، أشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة حصدت خلال العام الجاري جائزة سيف الشرف في مجال الصحة والسلامة المهنية للمرة الخامسة عشرة. وتم منح الهيئة شهادة الـ 5 نجوم من مجلس السلامة البريطاني منذ عام 2002 وحصلت على معدل 97.88% في عام 2022.

كما كانت الهيئة عام 2021 أول مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط تلبي المعايير العالمية لمجلس السلامة البريطاني الخاصة بتدابير الوقاية من فيروس كوفيد 19، كما حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي الجائزة الذهبية عن فئة الرفاهية والصحة، ضمن الجائزة الدولية لتميز الأعمال 2020.

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