دعم مهارات 5000 طالب من جامعات الدولة في تخصصات وظائف المستقبل

المصدر: دبي - البيان

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نظمت وزارة الاقتصاد «منتدى الجيل المستقبلي»، الذي يهدف إلى تمكين طلاب الجامعات في الدولة ومساعدتهم في اكتساب المهارات المطلوبة لمساراتهم المهنية في وظائف المستقبل، وخصوصاً في مجال التكنولوجيا. واستقطب المنتدى الافتراضي الأول من نوعه أكثر من 5000 طالب وطالبة، استفادوا من خبرات ورؤى شركات التكنولوجيا العالمية الرائدة حول المسارات المهنية المتعلقة باقتصاد المستقبل والتحول الرقمي.

ويستهدف منتدى الجيل المستقبلي تطوير قدرات الشباب وتمكين وإعداد قادة المستقبل في قطاع التكنولوجيا عبر إمدادهم بالإرشادات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية في مجالات التكنولوجيا الرقمية، وذلك ضمن جهود وزارة الاقتصاد لتنفيذ خطط واستراتيجيات التنويع الاقتصادي، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وبما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071.

مبادرات

وألقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، كلمة رئيسة خلال المنتدى شرح فيها كيف تسهم مبادرات مهمة مثل منتدى الجيل المستقبلي في التأكيد على التزام الدولة المستمر تجاه تمكين الطلبة والشباب.

وأشاد معاليه بالإجراءات والجهود التي تبذلها المؤسسات التعليمية في الدولة لتشجيع الاختصاصات التي تستند إلى التكنولوجيا الرقمية، مثل الذكاء الاصطناعي، وعلوم الكمبيوتر والهندسة.



ومن جانبه سلط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، في كلمته خلال المنتدى، الضوء على الحاجة لتسخير مواهب ألمع العقول الشابة في الدولة من أجل تنفيذ الخطط الطموحة للدولة في قطاعات اقتصاد المستقبل، وقال معاليه:

ندرك جيداً أهمية التكنولوجيا وقدرتها على الدفع نحو حقبة جديدة واعدة من النمو في الدولة، حيث ستسهم أدوات الثورة الصناعية الرابعة في إعادة تشكيل اقتصادنا وتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للابتكار، كما أننا ندرك أيضاً أن هذه الرؤية التحولية تتطلب تحفيز المواهب المحلية ذات المهارات العالية، وبالتالي يعتبر منتدى الجيل المستقبلي جسراً مهماً للتواصل بين الأوساط الأكاديمية وسوق العمل، وستقدم خلاله الشركات المحلية والإقليمية والعالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا أفكارها الأساسية المشتركة لإلهام طلبة الجامعات ودفعهم قدماً نحو الإسهام الفاعل في رحلة التحول التكنولوجي والصناعي في الدولة.



وأعقب ذلك كلمة لفيكتور بروكوبينيا، مؤسس منصتي Capital.com وCurrency.com، الذي شدد على أهمية تمكين مجموعة المواهب في الدولة، ومدها بالمهارات اللازمة التي تخولها من العبور إلى العالم الواعد لاقتصاد المعرفة.

ومن جانبها، أشارت صفرا كاتز، الرئيسة التنفيذية لشركة Oracle المشاركة في المنتدى، إلى أن جيل المستقبل قد يكون أهم الأصول المتجددة التي يمكن أن تملكها الشركات، ولطالما شكّل توظيف خريجي الجامعات وتعليمهم وتدريبهم جزءاً مهماً من استراتيجيات الشركات.

شركات

يأتي تنظيم منتدى الجيل المستقبلي بعد إطلاق مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد في شهر يوليو الماضي، الهادفة إلى جذب الشركات الرقمية إلى دولة الإمارات. وتم تصميم منتدى الجيل المستقبلي ومبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ليكمل كل منهما الآخر، وتقوم الشركات المشاركة في المبادرة بتقديم خبراتها في نقل المعرفة والتكنولوجيا والمهارات إلى الجيل الجديد من الشباب في الإمارات.

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