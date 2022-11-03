وكلاء وزارات: العلم رمز لوطننا الغالي وعنوان الشموخ

المصدر: أبوظبي - وام، البيان

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أكد وكلاء وزارات أن: يوم العلم يشكل ملحمة وطنية نعبر فيها عن أن المصلحة العامة لوطننا ورفعة شأنه دائماً هي الهدف الأسمى لنا جميعاً، وسيبقى العلم رمزاً لوطننا الغالي وعنوان الشموخ الذي ينضوي تحت رايته جميع أبناء هذه الأرض الطيبة.

وقال المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، وكيل وزارة العدل بالإنابة: إن احتفالنا بيوم العلم في الثالث من نوفمبر، رمز عزتنا، هو تعبير عن حبنا لوطننا ولقيادتنا الرشيدة ومناسبة تعزز اللحمة بين أبناء الشعب الواحد، وتعلم الأجيال القادمة حب الوطن وترسخ فيهم الولاء والانتماء له.

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن علم الإمارات مصدر فخرنا وعنوان اتحادنا ووحدتنا، وفي هذا اليوم يصطف أبناء الوطن تحت راية الاتحاد رمز السيادة والعزة، لتجديد العهد والعزم على قوة اتحادنا ووحدة مصيرنا، والتأكيد على أن شعب دولة الإمارات متوحد في ولائه لقادته وحبه وانتمائه الخالد لوطنه، حتى يبقى علم الدولة خفاقاً وشامخاً.

وصرح يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «يمثل يوم العلم مناسبة وطنية نجسد من خلالها مشاعر الولاء والانتماء لأرض الإمارات الطيبة، ونرسّخ قيمة العلم بوصفه جزءاً أساسياً ومهماً من مكونات الهوية الوطنية والولاء بين شعب طموح يرتكز على إرث وطني أصيل، وقيادة حكيمة أخذت على عاتقها مسؤولية بناء مسيرة الوطن وإعلاء شأنه».

كما قال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن الاحتفال بيوم العلم هذا العام يأتي في ظل قيادة استشرافية واستثنائية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ليواصل برؤيته بعيدة المدى مسيرة التطور والازدهار التي أسس لها الآباء المؤسسون، وليبقى علم الإمارات الراية التي يلتف حولها جميع أبناء الوطن، وليكون الملهم لهم لمواصلة مسيرة الإنجازات للوصول بالإمارات إلى المكانة الريادية التي تستحقها.

كما أكد سامي بن عدي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الاحتفال بيوم العلم الإماراتي يعكس قوة التلاحم الوطني بين أبناء شعب الاتحاد وقيادته الرشيدة، التي لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات وترسيخ مكانة ودور الإمارات على الخريطة العالمية، وليبقى علم الإمارات خفاقاً عالياً في المحافل الدولية، ومحتفياً بإنجازات أبناء الإمارات الذين تركوا بإنجازاتهم بصمات أصبحت محط إعجاب العالم أجمع.

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