مسؤولو دبي: يوم العلم مناسبة تتجلى فيها روح الأصالة والانتماء للوطن

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون في دبي أن يوم العلم مناسبة تتجسد فيها روح الأصالة والانتماء للوطن. وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي: يشكل يوم العلم الذي ترتفع فيه راية الوطن في سماء المجد خفاقة عالية، مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعاً، ويعد من أعظم الأيام التي يتذكرها شعب الإمارات. نعم إنه يوم من أعظم الأيام التي يفتخر بها كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات.

وتتجسد فيه روح الأصالة والانتماء للوطن. في هذا اليوم المبارك تتوحد المشاعر والقلوب قيادة وشعباً في راية الفخر والعز التي ترفرف عالياً، وتتزين دولة الإمارات العربية المتحدة بألوان العلم فوق كل بناء، لتشكل قصة حب ووفاء بين شعب أبي يتفاخر ويعتز بوطنيته، وقيادة عظيمة تسهر على راحته، وتعمل على سعادته، وتجعله في رأس أولوياتها واهتماماتها.

رمزية

ومن جانبه أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الأهمية الكبيرة والرمزية والمكانة العالية التي يمثلها علم دولة الإمارات في تعزيز الولاء للقيادة الرشيدة والوطن الغالي، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، وعكس روح الاتحاد، ومشاعر التلاحم بين أبناء الوطن والقيادة الرشيدة.

شموخ

وإلى ذلك أكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن الاحتفال بيوم العلم هو مناسبة للتعبير عن اعتزازنا وفخرنا بالعلم، باعتباره رمزاً للعزة والشموخ، وفي هذا اليوم ترتفع هاماتنا نحو السماء، حيث يرفرف علم الدولة عالياً، ليذكرنا بقصة كفاح القادة المؤسسين لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لينعم في ظله اليوم المواطنون والمقيمون والزائرون لهذه الأرض الطيبة.

وقال الطاير: يظهر الاحتفال بيوم العلم تلاحم أبناء وبنات الوطن مع القيادة الرشيدة، التي أرست مكونات الدولة العصرية التي تستمد قوتها من وحدة أبنائها، وسيظل هذا اليوم خالداً في حياتنا، نجدد فيه العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة، ونعاهدهم على الإخلاص والتفاني، وصون اتحاد دولتنا بالغالي والنفيس، وأن نكون شعباً متلاحماً تحت علمها رمز عزتنا وشموخنا.

ريادة

وبدوره قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا، نستذكر بإجلال واحترام جهود الآباء المؤسسين، الذين أرسوا أسس ومرتكزات قيام دولة الإمارات، لتكون الدولة، كما هي اليوم، في مصاف الدول المتقدمة، قوية بحكمة قيادتها، عظيمة بالتفاف أبنائها حول القيادة الرشيدة وراية الاتحاد، ليبقى علم دولتنا عالياً خفاقاً، ونمضي قدماً للحفاظ على المكتسبات وتحقيق المزيد من الإنجازات، لتعزيز ريادة دولة الإمارات عالمياً في كل المجالات، وتحقيق أهداف «مئوية الإمارات 2071»، لجعل دولة الإمارات العربية المتحدة أفضل دولة في العالم.

قيم

وإلى ذلك قال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: نحتفل بيوم العلم لما يحمله من قيم متجذرة في نفوسنا، وكرمز لوحدتنا الوطنية وهوية أساسية لاتحادنا، ومصدر عزنا وفخرنا، وراية تعكس قيم السلام والتعايش السلمي، والصورة السامية للتسامح في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما أرادتها قيادتنا الرشيدة أن تكون دائماً.

ويمثل هذا اليوم لدى كل إماراتي وإماراتية، ترسيخاً ثابتاً يحمل أسمى معاني الانتماء والشموخ والوفاء والرفعة للوطن، الذي تخفق رايته عالياً في جميع المحافل الدولية مع كل إنجاز باهر تحققه دولتنا في المجالات كافة، تحت قيادة حكيمة، ورؤية رشيدة ورائدة، طموحها لا يعرف المستحيل.

نجاحات

وبدوره قال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: إن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية نقف عندها لنستحضر ما حققناه من نجاحات مبهرة شملت المجالات كافة، والتي نطمح من خلالها للوصول إلى مصاف الدول على الصعيد العالمي، استناداً إلى «مئوية الإمارات 2071».

وأضاف المنصوري أن ليوم العلم قيمته المتأصلة في نفوسنا ويمثل عرفاناً لهذا الوطن، كونه يمثل رمز الهوية الوطنية ورمز الانتماء لدولتنا ووحدتنا وتلاحمنا والالتفاف خلف قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في الاستثمار في تنمية قدرات أبناء الوطن.

ثوابت

كما قال الدكتور لؤي محمد بالهول، مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي: ستبقى هذه المناسبة الوطنية معيناً فياضاً للقيم الراسخة التي قامت عليها ثوابت هذا الوطن من الوحدة، ومسؤولية المصير المشترك، والانتماء العميق للأرض وقادتها، كما أنها ستظل رمزاً خالداً للإرادة التي جمعت بعزيمة المؤسسين شعب الاتحاد تحت راية واحدة، يستظل بعطائها وقوتها ومنعتها الجميع.

وأكد الدكتور بالهول أن هذه المسيرة الزاخرة بالمكتسبات والإنجازات الحضارية التي حققتها دولتنا في مختلف الميادين على مدى أكثر من نصف قرن، لم تكن إلا بهذه الوحدة الجامعة التي يمثل العلم بقدسيته ودلالته رمزها الصادق ومضمونها العميق، وهو ما يدعونا دائماً إلى توحيد الجهود وشحذ الهمم لاستكمال مسيرة البناء، وإلى أن نستلهم من عزائم قادتنا كل قيم الإخلاص والولاء بالبذل والعطاء.

وقالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»: إن يوم العلم يعد مناسبة استثنائية تحمل دلالات ذات معانٍ عميقة، تتجسد فيها قيم العطاء والمسؤولية الوطنية بأجمل صورة. وتابعت: في هذه المناسبة نجدد الولاء والانتماء لوطنٍ بذل كل الجهود لنكون اليوم أسعد شعب في ظل قيادة حكيمة صاحبة رؤية مستقبلية ثاقبة، واحتفالنا بيوم العلم هو تعبير عن فخرنا بما حققته دولتنا من إنجازات عظيمة، جعلت منها نموذجاً يحتذى به في التقدم والارتقاء، ودورنا أن نرد الجميل للوطن، وأن نواصل مسيرة المجد والتنمية للإمارات في كافة القطاعات.

وأضافت: العلم رمز الفخر والعزة وعنوان الشموخ، والاحتفال بيوم العلم يسهم في غرس ونشر الثقافة بين أفراد المجتمع كباراً وصغاراً، وتعزيز الهوية الوطنية الإماراتية والحفاظ عليها، ويعكس مشاعر الولاء والانتماء لهذه الأرض المعطاءة، والتأكيد على قيم التلاحم والتسامح والخير التي زرعها وأرسى دعائمها آباؤنا المؤسسون، وباتت نهجاً راسخاً لدولة الإمارات.

ومن جانبه قال سالم حميد المري مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: سيبقى علم الإمارات شامخاً دائماً على أرض الإمارات، وفي المدار، وفوق المريخ، وقريباً على سطح القمر بإذن الله.

نهج

وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة: نحتفي بيوم العلم تعبيراً عن الفخر والاعتزاز براية وطننا ورمز وحدته وسيادته، وعمق الانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتأكيداً على وقوفنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة، والتزامنا بنهجها السديد الذي رسخ ريادة الدولة في مصاف الدول الرائدة عالمياً ضمن مختلف المجالات.

إنجازات

وبدروه قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في دبي: نحتفي براية الوطن تعبيراً عن عمق الانتماء لأرض الدولة والولاء الراسخ لقيادتنا الرشيدة، وتأكيداً على السيادة والوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي. وتتجدد في هذه المناسبة مشاعر الاعتزاز بعلمنا الخفاق وهويتنا الوطنية، والوفاء للنهج الذي أرساه الآباء المؤسسون، والفخر بالإنجازات الوطنية المشهودة التي تحققت تحت راية الاتحاد، والعزم على المضي قدماً نحو حقبة جديدة من النماء والتقدم في ظل النهج السديد والرؤية الاستشرافية لقيادتنا الحكيمة.

ومن جهته قال الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: إن علم الوطن يمثل راية انتصار العزيمة والإصرار وعنوان العنفوان، يسكن القلوب النابضة بدماء الولاء والانتماء.

وبين أن علم الوطن الشاهد الصادق على تضحيات الأبطال وإنجازات الرجال وتحقيق الآمال، وبرهان الاستقرار والأمن والأمان.

قيم

ومن جانبها قالت القاضي الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: إن يوم العلم يعد مناسبة وطنية تجسد مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، ونجدد فيها حبنا وانتماءنا وولاءنا لرمز سيادة دولتنا، ونفخر بالاحتفال خلالها بكل ما أرسته قيادتنا الحكيمة من قيم ومبادئ منذ قيام الاتحاد حتى اليوم. ونحن في معهد دبي القضائي إذ نتوجه بأسمى آيات التهاني لقيادتنا وشعبنا.

فإننا نؤكد مواصلة تسخير كل الجهود والموارد في سبيل الحفاظ على منجزاتنا، وتعزيز دورنا في بناء وتأهيل وإعداد الكوادر الوطنية التي تتمتع بالكفاءة والمهنية في المجالات القضائية والقانونية، لتكون قادرة على السير وفقاً للنهج السديد الذي أقرته القيادة الرشيدة في صون دستورنا وعلمنا، وإعلائه بين شتى الأمم بما يليق بالمكانة التي وصلت إليها الدولة في مختلف المجالات.

فخر

وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن يوم العلم هو مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض دولتنا الحبيبة، ويعكس الترابط والتلاحم بين القيادة وشعبها، ويجسد أسمى معاني الولاء والانتماء لتراب الوطن. وقال: يرمز علم دولة الإمارات إلى وحدتها واستقرارها واستمرار حضارتها.

وسيظل راية تجمع الجميع تحت لوائها لترسيخ تماسكنا وتأكيد انتمائنا لهذه الوحدة التي عبرت بنا إلى مصاف أكثر الدول تقدماً في مختلف المجالات، وإننا نستغل هذا الاحتفال لنجدد العهد على خدمة وطننا وبذل الغالي والنفيس من أجل الحفاظ على رفعته وعزته. وأضاف: إن الاحتفاء بالعلم كرمز للوحدة يعكس قيم اتحاد الإمارات وغرسها في نفوس كل أبناء الوطن من أجل مواصلة مسيرة العمل والعطاء وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: يعكس يوم العلم عمق الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، مجسداً مشاعر المحبة والتكاتف المجتمعي بين أبناء الوطن، فالعلم عنوان وحدتنا ومصدر فخرنا ورمز التلاحم الوطني بين أبناء دولة الإمارات، ومنارة للتعايش والتآخي.

عزة وكبرياء

أشار معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، إلى أن احتفالية رفع العلم في الـ 3 من نوفمبر من كل عام تعتبر مناسبة وطنية للتعبير عن حب الوطن ورفعة علمه وعزته وكرامته، وعن الاستعداد لبذل الروح من أجل أن يبقى العلم خفاقاً بعزة وكبرياء، ويبقى الوطن شامخاً كشموخ أبنائه.

وأكد معالي الفريق المري: أن يوم العلم يعتبر مناسبة سنوية لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة واستحضار تاريخ الإمارات الحافل بالعطاء والبناء والتنمية المستدامة على مدار السنوات الماضية وصولاً إلى أن أصبحت اليوم في مصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات والقطاعات. وقال معاليه: حفظ علم الإمارات أمانة في أعناقنا، والاحتفال بيومه افتخار واعتزاز بوحدتنا وتقديراً وإجلالاً لآبائنا المؤسسين، الذين بذلوا حياتهم لرفعة هذا الوطن الغالي وبنائه على أسس الوحدة والاتحاد والمحبة والتسامح.

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