مسؤولون: يوم العلم إجلال لآبائنا المؤسسين وتحفيز للقطاعات

المصدر: متابعة: قسم المحليات

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أكد مسؤولون أن مناسبة يوم العلم من شأنها أن تحفز كافة القطاعات الحكومية والخاصة على مزيد من العطاء والعمل من أجل التقدم في كافة المجالات، وتحقيق النجاحات والطموحات، فالاحتفال برفع العلم في هذا اليوم يؤكد فخرنا واعتزازنا بوحدتنا وتقديراً وإجلالاً لآبائنا المؤسسين الذين تكاتفوا وبذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعة هذا الوطن الغالي بين هامات الدول.

وأكد اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا القائد العام لشرطة أم القيوين، أن يوم العلم تعزيز للهوية الإماراتية ومناسبة وطنية مهمة يشارك فيها كل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الخيرة، للتعبير عن ولائهم وانتمائهم وتقديرهم للنهضة التي تشهدها الدولة.



من جانبه قال اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة إن مناسبة يوم العلم تعد مناسبة عظيمة تشكل لنا جميعاً دعوة لإعلاء القيم والثوابت التي قامت عليها دولة الإمارات.

فخر

وقال المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة: «في هذا اليوم الوطني التاريخي نحتفل بكل فخر واعتزاز بعلم دولتنا، رمز الكرامة الوطنية».

ورفع الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أصدق التهاني إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى مقام أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما شيوخ الإمارات وإلى الشعب الإماراتي والمقيمين على أرض الدولة، بمناسبة يوم العلم.

أيضاً نوه عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي بأن يوم العلم الإماراتي هو مناسبة وطنية غالية على قلوب جميع سكان دولة الإمارات، مواطنين ومقيمين، فيه تتجسد أسمى معاني ومشاعر العز. وقال محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا: «إن يوم العلم ذكرى عظيمة، مترسخة بقوة في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضه».

وقال الدكتور ياسر أحمد النقبي، مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية: «إننا نرفع اليوم راية دولة الإمارات خفاقة في سماء التميز».

انتماء

وقال محمد حاجي الخوري المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية: «إن يوم العلم الإماراتي مناسبة وطنية يجدد فيها أبناء الإمارات والمقيمون انتماءهم وفخرهم لهذه الأرض الطيبة».

كما تحدث ماجد علي المنصوري، الأمين العام لنادي صقاري الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية: «في يوم العلم نحرص على تجسيد حُبّنا للوطن وقيادته».

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم أن مناسبة رفع العلم والتي تصادف الثالث من شهر نوفمبر تأتي في مشهدها الواسع لتبرز مدى ارتباط شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بعلم الاتحاد.

كما صرح عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: «نحيّي يوم علمنا الإماراتي، مصدر فخرنا وعنوان اتحادنا، ونجدد الوفاء لقيادتنا الرشيدة والولاء لمسيرتها النبيلة من أجل نماء الدولة ورفعتها، وفي يوم العلم الإماراتي، تنبض قلوبنا اعتزازاً بهويتنا الوطنية».

وذكر الدكتور علي بن تميم رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «يجسد احتفالنا بـ«يوم العلم» في الثالث من نوفمبر من كل عام، أسمى معاني الوحدة والتلاحم الوطني، وأيضاً الفخر والاعتزاز بانتمائنا إلى وطن يصون إرثنا ويحمي حاضرنا ومستقبلنا».

أيضاً أكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، أن احتفالنا بيوم العلم مناسبة تُجسد أسمى معاني الولاء والانتماء للوطن ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يرعى مسيرتنا بعزة وكرامة.

وتقدم الدكتور محمد راشد الهاملي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالتهنئة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لافتاً إلى أنها تسير وفق نهج متميز تهدف من خلاله إلى تكريس وتعزيز التلاحم الوطني الذي أسس له الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

كما قال الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بالإنابة: «إن يوم العلم هو مناسبة وطنية للتأكيد على القواعد والقيم التي قامت عليها دولة الإمارات».

من جانبه قال سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية: «علم الإمارات هو رمز وحدتنا وعزنا، وفخرنا نرفعه عالياً، لنؤكد للجميع أن أبناء الإمارات متوحدون مع قيادتهم». وصرحت فريال توكل الرئيس التنفيذي بالإنابة لمواصلات الإمارات: «نحتفي اليوم بمناسبةٍ أثيرةٍ على قلوبنا، حيث نلتقي من جديد في ظل علم الدولة، هذا الرمز الكبير الذي يختزل كل معاني السيادة».

من جهة أخرى، أكد العقيد الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، أن احتفالات الدولة بيوم العلم هي مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على أرض دولتنا الحبيبة، حيث تُرفع الأعلام مرفرفة لتعكس الترابط بين القيادة وشعبها.

وبيّن عبدالله بوعصيبة مدير المركز الإبداعي بأم القيوين أن يوم العلم مناسبة وطنية غالية على قلوبنا جميعاً، فيها تتجلى وحدتنا ووحدة أهدافنا وتلاحمنا للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته الحضارية والإنسانية. من جهته، أكد عبدالله قنزول مدير مركز سعادة المتعاملين بوزارة تنمية المجتمع أن يوم العلم يجسد أسمى معاني التضامن الإماراتي تحت ظل القيادة الرشيدة، وأن علم الإمارات سيظل دوماً رمزاً للشموخ.

وأكد علي ميحد السويدي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن احتفالية رفع العلم تعد مناسبة وطنية عزيزة تعود علينا وقد قطعت دولة الإمارات خطوات كبيرة، وحققت منجزات حضارية ونوعية في مسيرة البناء والعطاء والتنمية والاستدامة.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، أن مناسبة رفع العلم والتي دعت إليها القيادة الرشيدة تشكل مساحة من التكامل النفسي والفخر الذاتي بالاعتزاز بإنجازات الوطن وما تحققه من عزة ورفعة في كافة المجالات.

أيضاً بيّن العقيد سامي النقبي مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني أن الاحتفالية تمثل تقديراً خاصاً لرمز وطني كبير وتعبيراً حياً عن مشاعر الولاء والانتماء لهذا الوطن الكبير.

وأكد خالد المدفع رئيس دائرة التنمية السياحية ورئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، أننا في هذه المناسبة نجدد عهد الولاء لعلمنا رمز وحدتنا، ورمز تلاحم القيادة والشعب في وطن ترتفع راية مجده خفاقة، بفضل ما حققته دولة الإمارات من إنجازات استثنائية.

من جانبه، أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية أن يوم العلم مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً، وتعتبر منهاجاً للولاء للقيادة والوطن، نمضي من خلالها على نهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

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