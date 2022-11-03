تعاون بين «دبي العطاء» و«دي بي ورلد»

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعاونت «دبي العطاء»، جزء من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، و«دي بي ورلد»، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، لتجديد مدرسة التفوق في الشارقة للارتقاء بتجربة التعلم، حيث سيتمكن طلاب المدرسة من الاستفادة من الأثاث الجديد ومناطق لعب للأطفال.

وتعد هذه الفعالية التي ترعاها «دي بي ورلد» أحدث نسخة من مبادرة دبي العطاء «التطوع في الإمارات» لعام 2022، حيث شهدت انضمام 150 متطوعاً من جميع أنحاء دولة الإمارات إلى المؤسستين في 29 أكتوبر 2022 لإعادة تنظيم الأثاث والألعاب للطلاب والمعلمين. وقدمت «دي بي ورلد» أيضاً طابعتي ليزر مجانيتين للاستخدام في المدرسة، إضافة إلى برادة مياه وجميع المواد والأدوات الأساسية اللازمة لتجديد المدرسة.

وقال عبدالله أحمد الشحي، رئيس العمليات في دبي العطاء: «يلعب المجتمع دوراً أساسياً في المساهمة في القضايا الهادفة التي سيكون لها تأثير إيجابي طويل الأمد على المجتمع بأسره. وتعد مبادرتنا «التطوع في الإمارات» لدعم مدرسة التفوق في الشارقة مثالاً بارزاً على حرص المجتمع الإماراتي على مساعدة الآخرين من خلال التطوع.

نحن ممتنون لجميع المتطوعين لتبرعهم بوقتهم الثمين وجهودهم لتجديد المدرسة. كما نعرب عن امتناننا لـ «دي بي ورلد» على سخائهم وشراكتهم، والتي ستمكننا من مواصلة العمل نحو تحقيق مهمتنا المتمثلة في تعزيز فرص حصول الأطفال والشباب على التعليم السليم».

وقال نبيل قائد، مدير إدارة الموظفين والشؤون الإدارية، إدارة الموظفين في «دي بي ورلد – الإمارات»: «تمثل المبادرات الإنسانية في «دي بي ورلد» ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا بشكل عام. والأهم من ذلك، يعد التعليم جزءاً أساسياً ضمن استراتيجية، «عالمنا مستقبلنا».

نؤمن بأن رد الجميل للمجتمع ومساعدة مواطنينا، هو مسؤوليتنا. ونسعى من خلال الاستثمار في مجتمعنا إلى إرساء أسس متينة لمستقبل مشرق. ولذلك، فإن شراكتنا مع دبي العطاء هي جزء لا يتجزأ من جهودنا لإعداد قادة المستقبل».

جهود

بدوره، قال عماد المدرك، مدير مدرسة التفوق: «نحن ممتنون لدبي العطاء و«دي بي ورلد» وجميع المتطوعين الذين ساعدوا في أعمال تجديد مدرستنا. ستساهم جهودهم على المدى الطويل في ضمان أن يتطلع طلابنا إلى الحضور إلى المدرسة كل يوم والتعلم في بيئة مريحة. نحن نقدر المشاركة الواسعة في هذه المبادرة، ونيابة عن جميع الطلاب، نشكرهم على وقتهم ودعمهم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز