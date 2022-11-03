مجتمع الأعمال: تعزيز المكتسبات لتبقى راية الوطن شامخة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مجتمع الأعمال أن الإمارات أصبحت نموذجاً عالمياً فريداً في التنمية والبناء، وتمضي بخطى واثقة في ظل القيادة الحكيمة لتعزيز المكتسبات، وتنمية الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته عالمياً، لتبقى راية الوطن عالية شامخة.

وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة «وصل لإدارة الأصول»، إن يوم العلم مبادرة وطنية سامية تعمل على ترسيخ ثقافة احترام علمنا الوطني، والتأكيد على قدسيته بوصفه رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها. ويعتبر الاحتفال بهذه المناسبة كل عام محطة مهمة لتجديد الولاء للقيادة الرشيدة وحسن الانتماء للوطن الغالي، وتعبيراً عن الفخر بما حققناه من منجزات.

وأوضح محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، أن الثالث من نوفمبر من كل عام يعد مناسبة وطنية غالية على قلب كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، إذ يجسد الاحتفال بيوم العلم أسمى معاني الانتماء والولاء بين أبناء الوطن والقيادة الرشيدة، وهو مناسبة تعزز التمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين الذين رفعوا راية الاتحاد معلنين للعالم أن إرادة الوحدة تخطت التحديات وصنعت المعجزات.

وقال خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة: يعكس الاحتفال بيوم العلم روح الوحدة والتلاحم بين أبناء الوطن وقيادته في كافة المواقف والظروف، حيث أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً فريداً في التنمية والبناء، وتجسد هذه المناسبة معاني الفخر والاعتزاز بما حققته الإمارات من إنجازات رائدة جعلتها في مقدمة الدول، وسنمضي بخطى واثقة مسترشدين برؤية قيادتنا الحكيمة من أجل تنمية اقتصادنا الوطني ودعم تنافسية صادراتنا الإماراتية في الأسواق العالمية.

وأكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»: يعد يوم العلم فرصة لتجديد عهود الانتماء والوفاء، ودافعاً لمواصلة السير على نهج وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في العمل من أجل رفعة الوطن، وترسيخ الهوية الوطنية قولاً وفعلاً، لتبقى راية دولتنا ورمز وحدتنا عالية وشامخة، وترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً.

وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي: يُمثّل يوم العَلَم محطة مهمة من محطات التعبير عن الاعتزاز بالمكتسبات والمنجزات المحققة في مسيرة الإمارات، حيث تتطلع همم وإرادات شعب الإمارات بكل شموخ إلى علم وطنها الغالي، الذي يجسد الرؤى الطموحة لقيادتنا الرشيدة.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: يشكل يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة، نعبر من خلالها عن فخرنا واعتزازنا براية دولتنا التي تمضي قُدُماً في ترسيخ حضورها الريادي ضمن الدول الأكثر تقدماً في العالم.

وقال شهرام شمسي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميريكس» للاستثمار: يجسد يوم العلم أسمى معاني الوحدة والانتماء لدولة الإمارات، وبهذه المناسبة يسرنا أن نشارك أبناء الإمارات الاحتفال بيوم العلم والتأكيد على التزامنا بالمساهمة في تحقيق النمو والازدهار لهذا الوطن المعطاء.

وقال جيروم دروش، الرئيس التنفيذي للخدمات المحلية وخدمات الصحية في شركة «سيغنا» العالمية: يجسد يوم العلم مناسبة خاصة لكل مواطن ومقيم على أرض الإمارات، وهي لحظة للاعتزاز والاحتفال بالمكانة التي وصلت إليها الدولة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز