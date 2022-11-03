الاحتفالات بيوم العلم تعم القطاع الرياضي بالإمارات

المصدر: (دبي – فائز بجبوج )

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احتفلت القطاعات الرياضية المختلفة بدولة الإمارات العربية المتحدة بيوم العلم الإماراتي، تلك المناسبة الوطنية التي يعبر فيها سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين عن الانتماء والولاء للدولة وقيادتها، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، أن الاحتفال بـ «يوم العلم» هو سير دولة الإمارات على خطى الآباء المؤسسين والاعتزاز بالإرث الحضاري والإنساني الكبير الذي تم بناؤه والذي ترسخت دعائمه بفضل رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة ليصبح ركيزة أساسية لبناء حاضر ومستقبل دولة الإمارات.

كما أكد الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات العربية للغولف، أن الاحتفال بـ «يوم العلم» سنوياً يرسخ الانتماء والولاء للدولة وقيادتها الرشيدة، ويعزز التمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين.

بدوره، أوضح سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، أن الاحتفال بيوم العلم يمثل مناسبة وطنية متجددة نعبر من خلالها عن وحدتنا وولائنا للوطن والقيادة الرشيدة وللقيم النبيلة التي تأسست عليها الدولة، حيث يلتف شعب الإمارات والمقيمين على أرضها حول القيادة الرشيدة التي رسخت مفاهيم العيش المشترك والتلاحم والتكاتف.

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