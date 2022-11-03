وزراء: يوم العلم مناسبة لتجديد الوفاء والولاء للوطن والقيادة

المصدر: دبي - البيان

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أكد وزراء أن يوم العلم يعتبر مناسبة وطنية لتجديد الولاء والوفاء للوطن وقيادته الرشيدة، وقال معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، إن يوم العلم مناسبة وطنية تفيض بمشاعر الفخر والعزة والشموخ، للتعبير عن قوة وصلابة أركان الاتحاد وتلاحم المجتمع تحت رمز السيادة الوطنية.

وبذل الروح من أجله، وأن نصون علمنا مصدر العزة والإباء والسيادة، تأكيداً على الوفاء والالتزام بحماية المكتسبات، ومواصلة مسيرة الإنجازات، ملتفين حول القيادة الحكيمة التي تبذل الغالي والنفيس لإسعاد شعبها، والانتقال بمجتمعنا إلى آفاق جديدة من الرفاه والتقدم والازدهار، والارتقاء بدولتنا الغالية إلى مراتب عالمية مرموقة.

وأضاف معالي العويس: في يوم العلم نجدد ولاءنا للوطن، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مستندين على ما تحقق في الـ 50 عاماً الماضية من النجاحات والإنجازات، التي أصبحت مصدر إلهام للكثير من دول العالم، في حين ننطلق نحو الـ 50 عاماً المقبلة، في ظل علم الإمارات الشامخ، لإرساء مكانة الوطن بين الأمم، وتعزيز الانفتاح الحضاري والتعايش والتسامح بين أبناء الوطن والمقيمين، وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً للريادة والابتكار واستشراف المستقبل.

تلاحم وتعاضد

ومن جانبه، قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تعكس احتفالية يوم العلم، مدى التلاحم والتعاضد الذي يربط أبناء الإمارات بقيادتهم ووطنهم، وحرصهم على بذل الغالي والنفيس في سبيل صون شأن ورفعة وعزة الوطن، والسير بخطى ثابتة نحو مواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات الوطنية.

وأضاف معاليه: اليوم، نتابع وبتوجيهات قيادتنا الرشيدة مسيرة التقدم التي بدأها الآباء المؤسسون ويجمعنا فيها هدف واحد وهو رفعة إماراتنا وإعلاء شأنها والسير يداً بيد وفق نهج ورؤى قيادته. ونؤكد على مضاعفة جهودنا لإكمال مسيرة التنمية والعطاء، لتحافظ دولتنا على مكانتها ضمن مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم، فطموحات دولتنا لا حدود لها ودائماً نسعى لأن نكون الرقم واحد عالمياً.

وتابع: نعبر من خلال هذه الاحتفالية عن فخرنا واعتزازنا بالمسيرة التنموية والإنسانية الشاملة التي تشهدها دولتنا في ظل قيادتنا الرشيدة، ونجدد التزامنا بالعمل للمساهمة في تحقيق الرؤى الحكومية وإعلاء شأن الإمارات، وليبقى علمنا خفاقاً وشامخاً في سمائنا الغالية، كشاهد على تقدم الإمارات وازدهارها.

عهد الولاء

وبدورها، قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن يوم العلم مناسبة وطنية راسخة، تجمع شعب الإمارات على تأكيد العهد والقسم، وتجديد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة.

وذكرت، في هذا اليوم، نستذكر بكل فخر واعتزاز، جهود ومناقب الآباء المؤسسين، الذين وضعوا اللبنة الأساسية لتوحيد شعب الإمارات، وبناء اتحادنا المجيد، تحت علم واحد نفخر ونعتز به، وهو يرفرف في فضاء الإنجازات والريادة والحضور العالمي الرفيع.

وتابعت معالي حصة بوحميد: يمثل يوم العلم درساً عميقاً، ووقفة تأمل نقول فيها للعالم أجمع، إن قيمنا السامية، وتلاحمنا القوي، هو ما يميز دولة الإمارات في مختلف الظروف والأوقات، وإن تخصيص يوم للاحتفال بيوم العلم، من شأنه أن يعزز الهوية الوطنية، ويرسخ في الأذهان، يوم توحيد القلوب ووحدة الشعب واتحاد الوطن، خلف راية شامخة وخفاقة.

قيم الانتماء

ومن جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، أن يوم العلم هو مناسبة وطنية غالية على قلب كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات، وهذا اليوم يؤكد قيم الانتماء للقيادة الرشيدة، ويرسخ مفاهيم المواطنة الصالحة، وينمي الحس والوعي بهذا العلم الذي يمثل رمزاً عزيزاً يلتف حوله الجميع.

حيث تتجلى قوتنا ووحدة أهدافنا وتلاحمنا للحفاظ على منجزات الوطن ومكتسباته العلمية والاقتصادية والحضارية والإنسانية، لمواصلة مسيرة العمل والعطاء لتبقى راية الدولة عالية خفاقة بين الأمم.

مقومات الاستقرار

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن يوم العلم مناسبة وطنية لتعزيز الشعور بالانتماء إلى الدولة، ولتجديد الولاء للقيادة الرشيدة، التي لم تدخر جهداً في توفير كل مقومات الاستقرار والحياة الكريمة لأبنائها من المواطنين والمقيمين.

وأضاف: هو يوم لتذكير الأجيال الشابة التي لم تعاصر قيام الاتحاد بالقيم النبيلة التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وبالتطور الكبير الذي شهدته الدولة في شتى المجالات خلال فترة وجيزة حتى أضحت في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد معاليه أنه فرصة مهمة لتنمية الحس الوطني والتأكيد على تعاضد الشعب لمواصلة مسيرة التنمية الرائدة بقيادة رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، لكي تظل راية الوطن شامخة في كل الميادين.

عز وفخر

وقال معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنّان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين: إن الاحتفال بهذه المناسبة تعبير عن الحب والانتماء والولاء لوطنٍ معطاء يفيض بالخير على البشرية جمعاء، واعتزاز برايته التي تمثل رمزاً للوحدة والسيادة والفخر بالإنجازات السبّاقة التي تضع الإمارات في مصاف أفضل الدول في العالم.

وأضاف معاليه: نؤكد بهذه المناسبة الوطنية التزامنا المطلق بالالتفاف حول قيادتنا الرشيدة التي لا تدخر جهداً في سبيل بناء الوطن وصون كرامته وتوفير العيش الكريم لأبنائه والمقيمين على أرضه، ونعاهدها أن نورث الأجيال القادمة من بعدنا حب الوطن والذود عن ترابه بأغلى ما لدينا، وألا نبخل عليه بأنفسنا وأبنائنا، وأن نتمسك بوحدتنا الوطنية وهويتنا ليبقى علمنا عالياً خفاقاً في سماء وطن عجزت الكلمات أن توفيه حقه.

وفاء وعرفان

وأكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل: إن يوم العلم مناسبة وطنية غالية تترسخ فيها مبادئ حب الوطن والولاء والانتماء بين أبناء دولة الإمارات والمقيمين فيها على حد سواء، وهو فرصة مثالية، لنقدم من خلاله مشاعر الوفاء والعرفان لوطننا الغالي في ظل قيادة حكيمة ذات رؤية استشرافية ثاقبة. وقال معاليه: إن علم الإمارات رمز للسلام والتسامح والتعايش والسعادة التي نعيشها فلنقف اليوم صفاً واحداً، لنرفع رمز وحدتنا، ونجدد ولاءنا.

يوم مميز

من جانبها، قالت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة: إن ليوم العلم لمسة خاصة في قلوب سكان الإمارات، مواطنين ومقيمين فهو يوم مميز بكل ما يحمله من معانٍ وطنية تعكس التلاحم بين أبناء الوطن وتجدد الولاء للقيادة الرشيدة، وتشحذ الهمم من أجل رفعة شأن الوطن في كل محفل على أرضه وعلى سائر بقاع الأرض بفضل قيادته الرشيدة وأبنائه المخلصين المتفانين في خدمة الإمارات من أجل أن يظل علم الإمارات خفاقاً في سماء العُلى بقوة وجهد أبنائه وكل من تعلق قلبه بحب الإمارات.

تنمية شاملة

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: إن احتفالنا بيوم العلم يأتي تجسيداً وتعبيراً عن الاعتزاز بسيادة دولتنا الحبيبة، وفي هذه المناسبة الوطنية الغالية يقف العلم شاهداً على رحلة تنموية رائدة شهد لها العالم بالنجاح والريادة، وأثمرت إنجازات غير مسبوقة لدولة الإمارات في شتى المجالات لا سيما الاقتصادية والتجارية، ونفخر اليوم بأن اقتصادنا الوطني بات أقوى من أي وقت مضى، حيث استطعنا تحقيق معدلات نمو قياسية لاقتصادنا وتجارتنا، فاقت توقعات العالم أجمع، وساهمت في إبراز ريادة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأضاف معاليه: نستلهم في هذا اليوم مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لدولة الإمارات العربية المتحدة والالتفاف حول قيادتنا الحكيمة، ونجدد العزم على مواصلة العمل والاجتهاد لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة التي تشهدها الدولة، بما يرسخ المكانة الرائدة للإمارات وجهة عالمية للتجارة والاستثمار، وبما يعزز من الصورة المشرقة لوطننا الغالي بين جميع دول العالم، وفق رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة.

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