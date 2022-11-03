محمد بن سعود: يوم العلم ولاء وانتماء لتراب الوطن

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة أن يوم العلم مناسبة عظيمة، نجدد خلالها الولاء والانتماء لتراب هذا الوطن المعطاء، ونعاهد القيادة الرشيدة على رفعة هذا الاتحاد الشامخ وسط الأمم.

وقال سموه ــ في كلمه له، بمناسبة يوم العلم الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام ــ «تمتزج في هذا اليوم مشاعر الفخر والعزة، وتتآلف القلوب على حب الوطن الغالي تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يسير على نهج الآباء المؤسسين، مواصلاً مسيرة الإنجازات، التي أبهرت القاصي والداني في جميع أرجاء المعمورة».

وأضاف سموه: «في هذا اليوم المبارك نرفع علم الإمارات خفاقاً بكل عزة وفخر، ونصب أعيننا تضحيات الآباء المؤسسين، الذين بذلوا الغالي والنفيس لرفعة شأن اتحاد إماراتنا، ضاربين أروع الأمثلة بين الأمم، من خلال هذه التجربة الوحدوية، التي قل نظيرها بين الأمم»، مؤكداً أن علمنا سيظل شامخاً وضاء ورمزاً لوحدتنا ولواء لأبناء الوطن على مر العصور، وشاهداً على إنجازات دولتنا العظيمة، التي أصبحت مضرباً للأمثال في جميع أرجاء المعمورة.

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