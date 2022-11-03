30 عميلاً توفر لهم «إشارة» خدمات الاتصالات والحلول الأمنية في دبي

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

ت + ت - الحجم الطبيعي

أوضح علي بحلوق، مدير عام شركة «إشارة» للاتصالات والحلول الأمنية، لـ«البيان»، أن الشركة تقدم خدماتها لـ 30 عميلاً في دبي، تشمل المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لافتاً إلى أن ذلك يؤدي دوراً محورياً في تطور المدن الذكية، عبر توفير المنصات التي تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء، وتقديم خدمات ذات مستوى عال تحقق جودة حياة المجتمع.

تمكين كبير

وأضاف، أن الشركة ستقدم خدماتها وحلولها في «مدينة إكسبو دبي» من خلال توفير أجهزة الاتصالات الرقمية المتطورة، وذلك لتمكين جميع الجهات المسؤولة عن تأمين الموقع، من التواصل مع أفرادها بشكل آمن وفعال، ومن ضمنها: شرطة دبي، وفرق الدفاع المدني، ومؤسسة خدمات الإسعاف، وفرق إدارة الموقع والأمن، وغيرها من الجهات الأخرى التي تستخدم أجهزة اللاسلكي المحمول وأجهزة «دابات» الهجينة، والتي يتم تشغيلها باستخدام شبكتي «تيترا» والـ «إل-تي-إي» الحديثتين.



وذكر أنهم يوظفون أحدث التقنيات لتعزيز الابتكار وتحسين الخدمات المقدمة، من خلال توفير الحلول النوعية الحديثة، وبين أنه في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها المجال الأمني في جميع أنحاء العالم على مدار السنوات الماضية، ومع تطور مستوى التهديدات وتنوع أشكالها، بات من الضروري للغاية مواكبة المستجدات والعمل على تزويد موظفي الأمن والسلامة بأفضل التقنيات والتجهيزات، التي يمكنها مساندتهم أثناء تأديتهم لمهامهم، ومواجهة المخاطر والمخالفات المتغيرة باستمرار، وتصميم حلول جديدة للمهام الحرجة، بشكل يساهم في تعزيز جودة وكفاءة معايير وبروتوكولات الأمن والسلامة.

غرفة قيادة

وتحدث عن توفير «إشارة» لغرفة القيادة والسيطرة تعمل على مدار الساعة، وتقدم الدعم اللازم لمختلف الجهات المستفيدة من خدماتها، حيث تساعد الأجهزة الأمنية في تقليل زمن الاستجابة لأي طوارئ ودعم العمليات الخاصة بها، لافتاً إلى أنهم يتطلعون لتعزيز شراكاتهم مع عملاء جدد داخل الدولة وخارجها خلال الفترة المقبلة، ويعكس ذلك التطور الكبير في مستوى الخدمات التي يقدمونها.

وتعتمد على أحدث الأساليب الحديثة المتبعة في هذا الشأن عالمياً.

وتتنوع التقنيات الحديثة والمتطورة التي تقدمها «إشارة» لتشمل نظام NSC3، وهو عبارة عن نظام حديث لإدارة الموارد والذي يساعد الفرق على اتخاذ قرارات تستند إلى قدرات وإمكانات ذكية.

حيث يمكن للمستخدمين من خلال هذه التقنية، مشاهدة الفيديوهات والبيانات في الوقت الفعلي، والتي يتم التقاطها بواسطة الطائرات بدون طيار أو الهواتف المحمولة أو كاميرات الجسم، أو كاميرات لوحة القيادة أو كاميرات المراقبة، وذلك سواء كانوا في موقع الحدث أو في غرفة التحكم، ويستند هذا النظام إلى مهام محددة، حيث يعمل على تمكين الموظفين الميدانيين من التواصل وتبادل البيانات في بيئة آمنة.

تقنيات عالمية

وتشمل أحدث التقنيات والابتكارات عالمية المستوى، كاميرا لمراقبة لبث محتوى الفيديو عبر تقنية LTE، حيث تستخدم ميزات الاتصال عالية الجودة بتقنية 4G ويمكنها تحليل المحتوى باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وفلترة الأجسام والأشياء بذكاء للتركيز على اكتشاف الأشخاص والمركبات، بالإضافة إلى ذلك يوجد نظام الإنذار اللاسلكي للمنازل والمباني الخاصة Ajax، الخاص بأمان المنازل الذكية.

حيث يقدم حماية استباقية ضد عمليات التطفل التي يمكن أن يتعرض لها المنزل، إضافة إلى توفير خدمة المراقبة بالفيديو، كما يعمل هذا النظام المتطور على إنذار سكان المنزل أو المبنى في حالة نشوب حريق أو حدوث حالات تسمم بأول أكسيد الكربون أو أي تسربات أو انفجارات في الأنابيب في المنزل.

الأذكى عالمياً

وتعتبر دورية P3 التي تقدمها «إشارة» الأذكى من نوعها في العالم، حيث يمكن لهذه الدورية اكتشاف المخالفات التي يرتكبها سائقو المركبات، مثل تجاوز حدود السرعة أو عدم الالتزام بوضع حزام الأمان.

بالإضافة إلى تتبع سلوكيات السائقين وتحديد مجموعة متنوعة من المخالفات الأخرى مثل استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، كما يمكن للدورية أن تحدد بدقة، وفي غضون فترة زمنية محددة، المخالفات التي يرتكبها السائقون عند الاقتراب بشكل كبير من المركبات التي أمامهم.

بالإضافة إلى خدمة «الكلب الآلي» وهو عبارة عن روبوت متحرك ذكي يتم تزويده بمجموعة من المستشعرات والكاميرات الحرارية والطيفية فائقة الدقة، وأجهزة استشعار المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، بهدف مساعدة قوات الدفاع في مهام الفحص الروتينية وتأمين عملية جمع البيانات ونقلها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز