حمد الشرقي يطلع على برنامج «المرونة الحضرية والحد من مخاطر الكوارث»

المصدر: الفجيرة - البيان

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، المشاركين في البرنامج التدريبي الأممي للبلديات والمدن العربية، الذي نظمته بلدية دبا الفجيرة تحت عنوان «المرونة الحضرية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية».

ورحّب صاحب السمو حاكم الفجيرة بالضيوف، متمنياً لهم التوفيق في تطبيق أهداف البرنامج والاستفادة من مخرجاته المرصودة. واطلع سموه خلال اللقاء على عرض تفاصيل البرنامج الذي أقامته بلدية دبا الفجيرة في الفترة 1 - 2 نوفمبر الجاري في مدينة دبا الفجيرة بالتعاون مع منظمة المدن العربية ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث ومنظمة المدن المتحدة والإدارات المحلية ومنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية للشرق الأوسط وغرب آسيا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض محاور البرنامج الذي يهدف إلى رفع مستوى وعي البلديات لإدارة الكوارث وبناء القدرات في مجال الحد منها.

دعم

وتقدم الضيوف بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الفجيرة على حفاوة الاستقبال، ودعم سموه للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات العالمية.

حضر اللقاء محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، والمهندس أحمد الصبيح أمين عام منظمة المدن العربية، ومحمد دومان أمين عام مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للشرق الأوسط وغرب آسيا للحد من الكوارث، والمهندس حسن اليماحي مدير بلدية دبا الفجيرة، وعدد من رؤساء البلديات ومسؤولي إدارة الكوارث في الدول العربية.

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