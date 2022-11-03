حاكم أم القيوين يعزي في وفاة علي لحسوني

المصدر: أم القيوين - وام

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قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء بوفاة المغفور له علي محمد علي لحسوني. وأعرب صاحب السمو حاكم أم القيوين، خلال زيارته مجلس العزاء بمنطقة الراس في أم القيوين، عن خالص عزائه ومواساته لأنجال وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سموه خلال تقديم واجب العزاء ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد مدير التشريفات بالديوان الأميري.

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