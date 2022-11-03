حاكم الشارقة: المؤرخ السوداني يوسف فضل موسوعة في علم العرب وأفريقيا

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن المؤرخ السوداني يوسف فضل شخصية العام الثقافية لفعاليات الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب موسوعة في علم العرب وعلم أفريقيا، لافتاً إلى أن سموه قابله في العام 1974 في زيارة رسمية للسودان، وأنّ للمؤرخ السوداني أفضالاً شخصية.

مشيراً إلى التواصل بينهما على أساس كسب الشعوب الأفريقية مع العالم العربي، ليس بأسلوب العطاء والمنة، وإنما بالشراكة في كثير من المشاريع الاستثمارية من خلال التقنية الحديثة، جاء ذلك خلال مداخلة لسموه ظهر أمس عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة.

كما قال سموه: «إن التخطيط لافتتاح جامعة الشارقة كان مع الدكتور يوسف فضل، وإن معظم أخبار أفريقيا استقيتها منه»، لافتاً إلى أنه أسس معه (قاعة أفريقيا) في الشارقة ومعهد الدراسات الأفريقية.

وأضاف سموه: «تكريم يوسف فضل كان رمزياً فهو متواصل معنا، وحق علينا أن نكرم مثل تلك الشخصيات، كما طلبت منه تقريراً عن دول أفريقيا وظل العمل عليه 15 عاماً، فعرفت أفريقيا من خلال تلك التقارير».

كما سرد صاحب السمو حاكم الشارقة قصة مؤثرة حدثت مع سموه في إحدى المناطق في زامبيا، حيث أسلم أحد الأشخاص وتبعه أهالي المنطقة بعد قيام سموه ببناء مسجد هناك وتوزيع مساعدات على الأسر المقيمة فيها، كما أنه بعد 6 سنوات من إسلام الشخص وصل عدد المسلمين إلى 32 ألف نسمة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز