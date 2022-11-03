خالد بن زايد: مناسبة وطنية تعزز قيم الولاء والوفاء للوطن

المصدر: أبوظبي - وام

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قال سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم: إن يوم العلم مناسبة وطنية تعزز قيم الولاء والوفاء للوطن وتزيد من ثقافة تقدير العلم، باعتباره رمزاً للانتماء الوطني.

وأكد سموه في كلمة له بهذه المناسبة أن الاحتفاء بـ«يوم العلم» تعبير عن الفخر بمسيرة التمكين الشاملة بدولة الإمارات، التي رسخت مكانتها ضمن قائمة أفضل الدول في العالم، وإبراز للفخر والاعتزاز بالتضحيات التي قدمها شهداء الإمارات البواسل في سبيل إعلاء راية الحق، وتأكيد للتضامن مع القوات المسلحة والتلاحم مع القيادة، فما من شيء يُشعر الإنسان بالانتماء والولاء لوطنه أكثر من رؤية علم بلاده يرفرف، فقيمته المعنوية عميقة جداً، لا توازيها أي مكانة.

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