كبار المواطنين: سيبقى علمنا خفاقاً في السماء

المصدر: دبي، العين – نورا الأمير، جميلة إسماعيل

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أكد عدد من كبار المواطنين أن علم الإمارات رمز وطني يعبر عن قيمة الوطن الغالي، ورمز لاتحاد الدولة الذي أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويسير على نهجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، مشددين على أن يوم العلم مناسبة وطنية عظيمة لتجديد روح الولاء والانتماء للقيادة والانتماء للوطن، وتجسيداً لصورة إماراتية مشرفة، لها مكانتها في المحافل العالمية.

تلاحم وطني

وقالت موزة الشحي: «يبتهج الصغار والكبار بيوم العلم، ويرفعون أعلام الدولة عالياً لتبقى مرفرفة بشموخ وإباء، وليس هذا فحسب إذ تحتفل شتى المؤسسات والجهات في الدولة بيوم العلم، وهم يحملون في قلوبهم أسمى مشاعر الحب والامتنان والعرفان للقيادة الرشيدة».

وأضافت الشحي: «نعم، ففي يوم العلم نجدد العهد والوفاء للقيادة وللوطن، وذلك في أجمل وأسمى الصور التي من شأنها أن تعزز التلاحم الوطني والمجتمعي وتجسيد روح الاتحاد، ومسيرة الإنجازات والتطور لأجيال قدمت وبذلت وعملت بكل جهد والتعهد ببذل الغالي والنفيس من أجل المحافظة على الوطن».

كما قال محمد سعيد الكعبي: «نبتهج جميعنا في هذا اليوم، مواطنين ومقيمين، ففي يوم العلم تخفق الرايات فوق كل المنازل والدوائر والمؤسسات وذلك تأكيداً على عمق الحب والولاء وخدمة العلم ورفعته وبذل الروح من أجله».

وأضاف: أن يوم العلم مناسبة مهمة لها مكانتها ورمزيتها الكبيرة في الدولة التي تستمد قوتها من اللحمة الوثيقة بين القيادة والشعب، مؤكداً أن علم دولة الإمارات يجسد أيضاً طموحات وآمال وتطلعات شعب دولة الإمارات، وهو رمز لوطن مستقل عزيز، ورمز لسيادة الدولة ورفعتها.

منجزات

كما اعتبر عبيد حديد الخميسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمتقاعدين الاحتفال بيوم العلم تعبير صادق وحي عن مشاعر الفخر والاعتزاز برفع العلم تحت راية واحدة في دولة الاتحاد التي أسسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، لافتاً إلى أن منجزات الآباء المؤسسين يحملها اليوم بأمانة وتفانٍ وإخلاص أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات.

مؤكداً أن جهود كل من شاركوا في تحقيق الحلم ووصول الدولة إلى مركز متقدم عالمياً ستبقى محفورة في الذاكرة، متمنياً لحكومة وشعب الإمارات دوام النجاح والتقدم والرقي وأن تحمل الأيام المقبلة دوماً الأخبار المفرحة والتغييرات الإيجابية.

من جانبها قالت عائشة المؤذن أمين السر العام لجمعية الإمارات للمتقاعدين إن يوم العلم مناسبة وطنية عزيزة على قلوب أبناء الدولة والمقيمين على أرضها، مشيرة إلى أن يوم الـ3 من نوفمبر يوم ترتفع فيه الهامات بفخر واعتزاز بشموخ العلم الذي يرفرف خفاقاً بفضل جهود أبناء الدولة المخلصين.

مؤكدة أن المناسبة تجعلهم يستذكرون المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الاتحاد الذي أرسى دعائم الدولة القوية وجمع قلوب أبنائها على حب الوطن والانتماء له، موجهة رسالة تهنئة إلى القيادة الرشيدة في الدولة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، القائد الرمز، ورجل السلام والإنسانية.

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