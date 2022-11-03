مسؤولون: إنجازات اقتصادية رسخت صدارة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكد مسؤولون أن احتفال دولة الإمارات بيوم العلم، والذي يوافق الثالث من نوفمبر، من كل عام يشكل مناسبة غالية على كل من يعيش على أرض الدولة بفضل الجهود التي قامت وتقوم بها القيادة الرشيدة لتكون في مصاف الأمم من خلال إنجازات اقتصادية قل نظيرها في المجالات كافة، ورسخت صدارة الإمارات لتبقى في المقدمة دائماً، وتقدم أفضل الأمثلة على الرقي الإنساني والحضاري والتفوق الاقتصادي.

اعتزاز

وأعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، رئيس دائرة المالية في عجمان، عن اعتزازه بيوم العَلم الذي يجسّد أعمق معاني القيم النبيلة الراسخة في أعماق كل الإماراتيين تجاه وطنهم المعطاء، مؤكداً أن هذه المناسبة صورة بليغة تكرّس انتماء الناس وولائهم لهذا البلد تحت ظل قيادته الحكيمة، وتترجم أروع صور التلاحم الوطني بين القيادة والشعب.

وقال: يشكّل يوم العَلم احتفالية وطنية عظيمة لنا جميعاً بما يحمله من مضامين زاخرة بالاعتزاز والفخر والحب للوطن، ويعكس صورة مشرقة عن تقدير رمز وحدة دولتنا وسيادتها الوطنية، وعن وقوف أبناء مجتمعنا صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة، للمضي قُدماً نحو ترسيخ ازدهار وطننا وتقدمه. وها نحن نستلهم، في هذه المناسبة العزيزة، الرؤى من حكمة قيادتنا الملهمة التي تنير لنا الدرب في رحلتنا المنشودة، للإسهام في بناء مستقبل مستدام لدولة الإمارات.

فخر

وقال الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، إن يوم الثالث من نوفمبر من كل عام سيظل مبعث فخرنا نحن أبناء الإمارات، بقدر فخرنا بعظمة الإنجازات والمكانة الريادية التي حققتها دولتنا، وتحت راية ورؤية وفلسفة قيادتنا نستلهم من هذه المناسبة الوطنية قيم التوحد والاتحاد لسبع إمارات، تحمل هوية واحدة، وعلماً واحداً، يعبر عن وطن شامخ، هو وطننا جميعاً؛ دولة الإمارات.

انتماء

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: تطلّ علينا من جديد مناسبة تتجلى من خلالها قيم الانتماء والوحدة على أرض الإمارات، وتبعث في قلوبنا جميعاً مشاعر الفخر والاعتزاز بالمكانة التي باتت دولتنا تتمتع بها على كل المستويات.

وفي هذا اليوم نؤكد التزامنا الراسخ تجاه وطننا وقيادتنا، بأن نعلي دائماً هذا العلم في شتى المحافل ونحافظ على المكتسبات التي تحقّقت على مدار سنوات الاتحاد، وأن نبذل الغالي والنفيس في سبيل البناء عليها ونشر وترسيخ السمعة العالمية لدولة الإمارات.

مستقبل مشرق

وقال خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب: يشكل يوم العلَم مناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع أبناء وبنات هذا الوطن، إذ تتجلى فيه جميع معاني الاتحاد والتلاحم وتجديد الولاء لقيادتنا الرشيدة، بالعمل المتواصل لخدمة العلم ورفعته وليبقى خفاقاً شامخاً في جميع المحافل وعلى كل المستويات.

وأضاف: في هذا اليوم نحتفي بتاريخنا وحاضرنا المشرف ونتطلع بأمل واعتزاز إلى مستقبلنا المشرق، الذي سنواصل من خلاله العمل على مسيرة البناء والنماء لتبقى الإمارات في المقدمة دائماً، وتقدم أفضل الأمثلة على الرقي الإنساني والحضاري والتفوق الاقتصادي.

وقال سعيد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية: علم الإمارات، هو هويتنا، ورمز عزتنا، يعكس مسيرة شعب ودولة عملت بجهد لإرساء ممكنات مجتمع ينعم بالرخاء والازدهار لتصبح الإمارات رائدة التميز والعمل في المحافل الدولية، وتتربع على المراتب الأولى عالمياً.

راية

وأكدت مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، أننا نقف اليوم، وبكل أطيافنا متوحدين في الولاء تحت راية إماراتنا.

حيث يسمو علمنا شامخاً في سماء الإمارات. ليشكل هذا اليوم تجسيداً لانتمائنا ووفائنا لدولتنا وقيادتنا الرشيدة، التي عملت على تعزيز بنيان الوطن ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، لتتبوأ الإمارات بذلك أعلى مراكز التنافسية على المستوى العالمي، وتكون حاضرة للأمن والأمان ومنارة للسلام والتعايش، لأبنائها والمقيمين على أرضها.

مكتسبات

وقال خليفة الزفين الرئيس التنفيذي - مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب: ينظر الجميع في الإمارات إلى يوم العلم كمناسبة ثرية بالكثير من المعاني والمضامين النبيلة، ومن أهمها استعراض ما تحقق من مكتسبات على أرض الوطن، وتجديد العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء، من منطلق مساعينا الجادة لرفعته وحماية رايته وصون مقدراته.

وتعد هذه المناسبة مبادرة محبة وولاء لقيادة لم تدخر جهداً في حماية الوطن ومجده، والارتقاء برفاهية المواطن وضمان كل سبل الراحة والطمأنينة لأجياله.

قصة نجاح

وأكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن علم الإمارات رمز لقصة وطن نجح مؤسسوه في تحويل التحديات إلى فرص والانطلاق نحو قمم النجاح والإنجازات، متسلحين بالإصرار والأمل والحلم بغد أفضل لتتلاحم القيادة والشعب تحت راية المجد التي ستبقى خفاقة عالية ترفرف في سماء الشموخ والازدهار.

وأضاف: مع كل احتفال بيوم العلم، يزداد فخرنا بالإنجازات والنجاحات التي لم يتسع لها كوكب الأرض، لتنتقل إلى الفضاء، ويزداد حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا لمواصلة جهودنا في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

وقال محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، إن يوم العلم فرصة للتأمل في ماضينا العريق وحاضرنا المشرق ومستقبلنا الريادي وهو محطة للعبرة وتجسيد للفهم الأصيل والفكر المتوازن والمجهودات المباركة لآبائنا المؤسسين وقيادتنا الرشيدة التي عملت على أن تكون الإمارات منارة للخير والتعايش والتسامح، ومركز إشعاع حضارياً ونموذجاً تنموياً رائداً لمجتمع يعتزّ بهويته الوطنية نباهي به الأمم على مختلف الصعد والميادين.

مسيرة

وأكد سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، أن يوم العلم يمثل مناسبة وطنية تعلي قيم الوفاء لمسيرة دولة عظيمة بقيادتها وشعبها. وقال إن الاحتفال ترسيخ لأسمى معاني التلاحم والتعاضد بين القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وتجسيد راسخ لأعلى مشاعر الوحدة الوطنية والفخر والاعتزاز بتراب الإمارات الحبيبة.

وفي هذه المناسبة الوطنية التي تبرز من خلالها معاني الانتماء لدولة الإمارات، فإننا نجدد عزمنا على مواصلة مسيرة العمل والعطاء وتوحيد الطاقات من أجل رفعة الوطن وتقدمه ولتبقى راية الإمارات عالية خفاقة بين الأمم. وأضاف: قدمت الإمارات للعالم تجربة ريادية يشار لها بالبنان ويستلهم منها المبدعون في كل مكان. حفظ الله دولتنا وأدام عزها وعلمها عالياً يعانق السماء.

إنجازات

وقال عبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي «تحكيم»: الاحتفاء بيوم العلم، هو احتفاء بمسيرة حافلة من الإنجازات والنجاحات وبصمات مضيئة وناجحة في الإنجاز والعمل التي سجلتها منذ قيام الاتحاد على الصعيدين العربي والعالمي، وجعلت من الإمارات محط أنظار العالم بأكمله، لتصبح اليوم نبراساً للتميز والابتكار والإبداع والعمل الجاد عالمياً في مختلف المجالات.

وأضاف: يشكل الاحتفال بيوم العلم الإماراتي فرصة لتجديد قيم الولاء والانتماء لوطننا الغالي، ومناسبة نستذكر من خلالها مسيرة الآباء المؤسسين الذين رفعوا راية هذا الوطن، وأخلصوا العمل له، لتبقى رايته خفاقة عالية، ويواصل الأبناء مسيرة الآباء بكل فخر.

عطاء

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن يوم العلم هو تكريم لوطننا المزدهر الذي يواصل تدوين صفحات العطاء في سجلّه الناصع، ليرتقي إلى مراتب الدول الأكثر تطوراً في شتى المجالات.

مشيراً إلى أن هذا اليوم يُعد فرصة لتعزيز الحس الوطني عند أبناء دولة الإمارات، والحفاظ على مكتسبات الوطن في جميع الميادين، والبناء على الإنجازات والنجاحات الريادية لدولتنا التي أهلت عَلمنا الإماراتي ليكون مرفرفاً عالياً في جميع المحافل الدولية.

وأضاف: الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية يعبر عن القيمة الرمزية لمفهوم العَلم بمعانيه الوطنية الكبيرة، ويبرز مكانته في قلوب أبناء شعبنا الإماراتي.

كما يظهر مدى اعتزازهم وفخرهم بالانتماء الراسخ إلى الوطن تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وهذا كله لا بد من أن يكون مرتبطاً بحجم ما يقدمونه من عطاءات في عملهم، لترسيخ المنجزات الحضارية والإنسانية التي حققتها الإمارات وطنياً وإقليمياً ودولياً.

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