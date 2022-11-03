أنور قرقاش: في ذكرى وفاة زايد نستحضر تاريخاً يفخر به كل محب للخير

المصدر: دبي- البيان

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أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أنه في ذكرى وفاة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، نستحضر تاريخاً يفخر به كل محب للخير، والعمل المخلص.

وقال في «تدوينة» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «رحم الله القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، في ذكرى وفاته نستحضر تاريخاً يفخر به كل محب للخير والعمل المخلص، كان بيتاً للحكمة والشجاعة والقرار الوطني، مآثره خالدة وبصماته في كل ركن من أركان الوطن ونهجه راسخ ومتواصل بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله».

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