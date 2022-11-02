لجنة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني تناقش التحضيرات لعيد الاتحاد الـ 51

المصدر: الشارقة - البيان

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عقدت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني اجتماعاً لمناقشة التحضيرات لاحتفالات عيد الاتحاد الـ51 للدولة، ابتداءً من اليوم، يوم العلم 3 نوفمبر، وتستمر فترة الاحتفالات من 24 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2022، على امتداد مدن إمارة الشارقة كافة.

وفي أبرز وجهاتها السياحية والثقافية والوطنية، وذلك بحضور أعضاء اللجنة، وفي مقدمتهم رئيس اللجنة خالد جاسم المدفع، وطارق النقبي، نائب رئيس اللجنة، وسالم الغيثي، مدير تلفزيون الشارقة، وباقي أعضاء اللجنة من رؤساء المجالس البلدية في البطائح، ودبا الحصن، والذيد والحمرية وكلباء ومليحة وخورفكان والمدام.

وتوجّه خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، بالشكر للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على رعايته ودعمه جهود الاستعداد لاحتفالات اليوم الوطني، ورحب بأعضاء اللجنة ومجالس البلديات والجهات المعنية في الإمارة.

وبذلهم كل جهد ممكن في سبيل إنجاح هذه الاحتفالية الوطنية، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات بين أعضاء اللجنة من أجل تركيز الجهود على تطوير الأنشطة والبناء على ما تراكم من خبرات سابقة وحالية والانطلاق منها إلى منجزات أكبر وأكثر إبهاراً لحضور الاحتفالات من مواطنين ومقيمين وزوار، والذين ينتظرون كل عام هذه المناسبة بفارغ الصبر، نظراً لما تعنيه لهم ولعائلاتهم.

مناسبة

وشدّد أعضاء اللجنة على البعد الثقافي والتراثي لهذه الاحتفالات، التي تحضرها عائلات بأكملها من المواطنين والوافدين العرب والأجانب، لتكون مناسبة لذكريات جميلة يحملها الصغير والكبير معه، فتكون الفرحة فرحتين، فرحة عيد الاتحاد، وفرحة العائلات بالاجتماع وحضور الأنشطة الفريدة التي تعكس ثقافة وتراث الإمارات.

واستعرض أعضاء اللجنة استعدادات الاحتفالات التي تتوزع على مسرح المجاز ومدرّج خورفكان بالأمسيات الموسيقية لكل من الفنانتين لطيفة وبلقيس في 26 نوفمبر، والفنانين عيضة المنهالي وديانا حدّاد في 3 ديسمبر، ومتنزه الشارقة الوطني، وحديقة مليحة العامة، وجزيرة الحصن والخروس في دبا الحصن، وسوق شرق، ووادي الحلو ومناطق مختلفة من كلباء، والحدائق والأحياء السكنية في البطائح، ومناطق مختلفة من المدام، وفي حصن الذيد، وقرية التراث في الحمرية.

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