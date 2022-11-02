محمد البواردي يطلع على معرض ومنتدى إندونيسيا للدفاع 2022

المصدر: جاكرتا - وام

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زار معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، والوفد المرافق له، فعاليات الدورة التاسعة من معرض ومنتدى إندونيسيا للدفاع 2022، المقام حالياً في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ورافق معاليه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في جولة لجناح دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يضم العديد من الشركات الوطنية الإماراتية المشاركة في المعرض، واطلع على أهم التقنيات الحديثة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والذكاء الاصطناعي.

وأشاد ويدودو بمستوى المنتجات والمعدات العسكرية التي طرحتها الشركات الوطنية الإماراتية، خلال المعرض، مؤكداً أن الإمارات تمتلك قدرات مبتكرة ومتطورة في الصناعات العسكرية.

كما أشاد بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البنّاء على كافة الأصعدة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، وخاصة في المجالات العسكرية والدفاعية والصناعات العسكرية.

منصات

وقام معالي البواردي والوفد المرافق له، بجولة في المعرض، شملت عدداً من أجنحة الدول ومنصات عرض الشركات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية، اطلع خلالها على أحدث ما توصل إليه التكنولوجيا في قطاع الدفاع والأمن وتقنيات الأسلحة المتطورة، وبرامج التدريب، وأنظمة المحاكاة.

كما تفقّد معاليه عدداً من الأجنحة والشركات الوطنية الإماراتية المشاركة في المعرض، واطلع على أهم التقنيات الحديثة التي يقدمونها، كما زار منصة الشركات الإندونيسية المتخصصة في المجلات الدفاعية والأمنية.

وأكد معاليه أهمية معرض ومنتدى إندونيسيا للدفاع 2022، على خارطة المعارض العالمية للصناعات الدفاعية، وثمّن الدعوة لحضور فعاليات المعرض، مشيداً بحسن التنظيم، ومشاركة كبرى الشركات المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية.

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