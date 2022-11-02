مجلس سالم بن لوتيه يستضيف محاضرة عن تعزيز الوعي الوقائي في المنازل

المصدر: العين- البيان

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نظمت هيئة أبوظبي للدفاع، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، محاضرة توعوية، بعنوان «السلامة العامة في المنازل»، قدمها الرائد عارف أحمد الجابري من إدارة السلامة العامة، والتي أقيمت في مجلس سالم محمد بن لوتيه العامري بمنطقة رملة زاخر العين، بمشاركة وحضور الأهالي والمدعوين.

تحدث في البداية مدير المجلس سالم محمد بن لوتيه، فأثنى على كل قطاعات الدولة، التي توفر كل التدابير الوقائية لتعزيز السلامة وتوجيه الجمهور إلى ضرورة الوعي في المنازل.

‏وتضمنت المحاضرة التعريف بأنواع الأخطار المتواجدة في المنازل وسبل الوقاية، والحد منها كالتحميل على الأجهزة الكهربائية فوق طاقتها، والتأكد من جودة التوصيلات الكهربائية وعدم تمديد الأسلاك الكهربائية بالقرب من المواد القابلة للاشتعال ومصادر الحرارة، والالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة في التعامل مع أسطوانات الغاز.

إرشادات

كما تطرقت المحاضر إلى أهمية التقيد بإرشادات السلامة أثناء استخدام أجهزة التدفئة لتجنب أية حوادث قد تنتج عنها، وسلامة تحميل على الأسلاك الواصلة بين المدفأة والمصدر الكهربائي، والحرص على إطفاء سخانات المياه ليلاً، وعدم ترك الهواتف النقالة في الشاحن طوال الليل والتأكد من غلق مفاتيح الأفران وأسطوانات الغاز ومراوح التهوية في دورات المياه والمطابخ قبل النوم.

وقدم المقدم سالم محمد العامري مدير مركز الدفاع المدني بمنطقة زاخر شرحاً مفصلاً للحضور حول «دورية برق»، من خلال عرضها، وهي سيارة إنقاذ وإطفاء تستخدم في الطرق الخارجية الرئيسية وتحتوي على معدات إنقاذ المحاصرين في حوادث الطرق، كما هي مزودة بمضخة إطفاء إلكترونية تعمل بنظام سريع الحركة بالنسبة لحجمها ومقارنة بآليات الإطفاء الكبيرة.

وفي نهاية المحاضرة جرى حوار مع الحاضرين حول التوعية الوقائية والأخطار المحيطة في المنازل، ثم جرى أخذ صورة جماعية، بحضور صاحب المجلس سالم بن لوتيه، والمقدم حمدان حسن محمد ذيبان رئيس قسم الاتصال المؤسسي، والرائد خلفان مطر الشامسي رئيس قسم السلامة العامة بمنطقة العين.

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