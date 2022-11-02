150 مسؤولاً ومختصاً يثرون البرنامج التدريبي الأممي للبلديات والمدن العربية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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أوضح المهندس حسن اليماحي المدير العام لبلدية دبا الفجيرة أن البرنامج التدريبي الأممي للبلديات والمدن العربية حول «المرونة الحضرية والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية» شهد حضور أكثر من 150 مسؤولاً ومختصاً من داخل الدولة وخارجها، الذي نظمته البلدية بالتعاون مع منظمة المدن العربية ومنظمات إقليمية ودولية عدة.

وبالشراكة مع منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية للشرق الأوسط وغرب آسيا، وبحضور عدد من المسؤولين من المؤسسات الحكومية المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بالإضافة إلى البلديات والهيئات البيئية.

وقال اليماحي: إن البرنامج التدريبي استمر لمدة يومين، تم خلالهما إلقاء سلسلة من المحاضرات وورش العمل وعرض سيناريوهات وتحليل أفضل الممارسات العالمية في الحد من مخاطر الكوارث من قبل الخبراء والمتخصصين، لافتاً إلى أن البرنامج نال استحسان الجميع، لتكون أهم التوصيات باستمرارية تنظيمه بشكل سنوي، من أجل تبادل أفضل الممارسات.

والاطلاع على كل ما هو جديد في الإدارة الفعالة للحد من مخاطر الكوارث، بما ينعكس بشكل إيجابي على الإدارات المحلية والمؤسسات المعنية بإدارة الأزمات والكوارث، لتعزيز قدرتها على الاستجابة الفعالة لكل الحالات الطارئة المحتملة، ووضع أطر وسياسات استباقية، وفق أفضل الأساليب المرنة في إدارة الطوارئ.

حرص

وأوضح أن البرنامج حرص على زيادة مستوى وعي البلديات والمؤسسات الاتحادية والمحلية باستراتيجيات الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، حيث يسعى إلى توفير إطار عمل للإدارات المحلية والإقليمية لفهم المخاطر والمرونة بشكل أفضل، وتقديم عدد من أفضل الممارسات المختلفة، وتحليلها لمساعدة المشاركين في معرفة نوع الإجراءات، التي يمكنهم اتخاذها.

حيث إن المجموعة المستهدفة في البرنامج هم المسؤولون والموظفون التقنيون من مختلف الأقسام في البلديات، وممثلو جمعيات الإدارة المحلية من أصحاب المصلحة المحلية والإقليمية ذوي الصلة والمشاركين في الحد من مخاطر الكوارث، للعمل على بناء المرونة في المدن العربية.

تكريم

وأشار إلى أنه في ختام البرنامج التدريبي تم تكريم المشاركين من قبل المؤسسات، ليتوجه بالشكر لمنظمة المدن العربية، ومنظمة المدن المتحدة، والإدارات المحلية للشرق الأوسط وغرب آسيا، للحد من الكوارث، آملاً أن يكون البرنامج قد حقق أهدافه.

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