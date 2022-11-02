صقر غباش: يوم العلم مناسبه تجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم وبناء الأوطان

المصدر: وام

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أنَّ يوم العلم يجسد أسمى معاني الوحدة والتلاحم وبناء الأوطان، فعلمُ الدولة هو رمزُ اتحادها، وعزتها ورسالة حب ووفاء لقيادتنا الرشيدة، وتعبيرا صادقا علي ما يكنه شعب الامارات الوفي من مشاعر ولاء وانتماء إلى هذا الوطن وقيادته.. ومناسبه لتجديد العهد بأن نبقى أوفياء لجميع قيم الاتحاد التي أرساها المؤسسون.

وأضافَ معاليه، بمناسبة احتفال الإمارات بيوم العلم، الذي يوافقُ الثالث من نوفمبر من كل عامٍ، أنَّ هذه المناسبة كما تحمل ُأسمى صور التقدير لرمز الوطن، فإنها مناسبةٌ لرمز وطني كبير الدلالة والمعنى لتجديدِ وتأكيد الولاء للقيادة الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأشار معاليه الى ان شعب دولة الإمارات يفخر بهذه المناسبة بمسيرة الانجازات الحضارية الشاملة التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى أرفع المراتب على مستوي العالم.. وأصبحت دولة الإمارات بفضل هذه المسيرة المباركة تقدم أحد أفضل نماذج الرقي الحضاري في مختلف المجالات وعلى جميع الصعد.

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