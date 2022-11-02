نائب رئيس الوزراء الأوزبكي: نعتز بالشراكة المهمة مع الإمارات في قطاع السياحة والطيران

المصدر: وام

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أكد معالي عزيز عبدالحكيموڤ نائب رئيس وزراء أوزبكستان وزير السياحة، على العلاقات المتينة بين بلاده ودولة الإمارات العربية المتحدة في شتى المجالات خاصة القطاعات الحيوية كالسياحة والطيران، لافتا إلى أنه في هذا الإطار قامت شركات النقل الجوي لدى البلدين بزيادة أعداد الرحلات الجوية، مشيداً بالتسهيلات التي تقدمها إمارة دبي للأوزبكيين القادمين إليها، والسائحين المغادرين عبرها إلى أوزبكستان.

وقال معاليه، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات / وام / على هامش انطلاق فعاليات أسبوع السياحة الأوزبكي الدولي، في مدينة سمرقند في جمهورية أوزبكستان، إن بلاده تسعى إلى عقد مزيد من الشراكات والاتفاقيات مع دولة الإمارات من أجل الترويج للسياحة الإسلامية والكنوز التي تتمتع بها مدن أوزبكستان مثل سمرقند وبخاري وطشقند وخيوة، وشهرسبز وغيرها من المدن الأوزبكية، وذلك في ضوء الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها دولة الإمارات في المنطقة.

وبيـن أن الخريطة السياحية والإصلاحات الترويجية التي قامت بها وزارة السياحة الأوزبكية تمهد الطريق لجذب المزيد من الاستثمارات في ذلك القطاع المهم خاصة من الدول الإسلامية المهتمين بزيارة أوزبكستان، لافتا إلى أن الوزارة أعدت أفكاراً مبتكرة مع عدة شركات سياحية من الإمارات والهند وماليزيا وغيرها من وكالات السفر الخليجية والعالمية لجلب مزيد من السياح خلال الأعوام القادمة.

وقال معاليه إن فعاليات أسبوع السياحة الأوزبكي الدولي يعد بمثابة منصة مهمة للترويج لمزايا السياحة الإسلامية والتراثية التي تتمتع بها المدن الأوزبكيـة فضلاً عن ثقافتها الغنية وتاريخها العريق، حيث أصبح قطاع السياحة الإسلامية واحداً من أكثر الأسواق نمواً في العالم خاصة مع تزايد أعداد سكان الدول المسلمة، مشيرا إلى أن بلاده تعد واحدة من الوجهات السياحية الإسلامية الرئيسية في العالم.

وذكر أن أوزبكستان حصلت على لقب المنطقة السياحية الأولى خلال الفترة الماضية نظراً لسهولة الدخول إليها والسفر دون الحاجة إلى تأشيرة، حيث تشمل التسهيلات فترة مدتها 30 يوماً من امتيازات السفر بدون تأشيرة للزوار من 65 دولة، وتقديم نظام تأشيرة إلكترونية مبسط لمواطني 77 دولة، معرباً عن اعتزازه لاختيار منظمة التعاون الإسلامي ، مدينة "خيوة" عاصمة السياحة في العالم الإسلامي، وحصول مدينة سمرقند التاريخية في أوزبكستان على لقب "عاصمة السياحة العالمية" لعام 2023 خلال اجتماع الدورة الـ 24 لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أنه من المقرر عقد الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO) في سمرقند عام 2023، بعد اختيارها عاصمة السياحة العالمية.

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