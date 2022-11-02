ثاني الزيودي يحضر حفل سفارة تركيا باليوم الوطني

المصدر: (أبوظبي - وام)

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حضر معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أمس، حفل الاستقبال، الذي أقامه توغاي تونسير سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وحضر الحفل- الذي أقيم في مقر السفارة في أبوظبي- فاتح دونماز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، وعبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية المعتمدين لدى الدولة، إلى جانب عدد من رجال الأعمال الأتراك وأفراد الجالية التركية المقيمة بالدولة. وألقى السفير كلمة له بهذه المناسبة، أشاد فيها بالعلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، مشيداً بالسياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

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