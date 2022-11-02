مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي تحتفل بإطلاق «إمارات الأمان»

المصدر: دبي - البيان

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بحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، احتفلت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية بدبي بإطلاق النسخة الثالثة من فعالية «إمارات الأمان» بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، حيث شاهد سموه عرضاً ضوئياً خاصاً للاحتفاء بالحدث، ثم قام بجولة على منصات المسابقات المختلفة ومتابعة الفرق المشاركة في الاحتفال، الذي تضمن تنظيم مسابقات وأنشطة متنوعة وسط إقبال كبير ومشاركة متميزة من الزوار والفرق المختلفة.

فعاليات

وتعليقاً على الحدث، عبّر خليفة إبراهيم السليس، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، عن سعادته بإطلاق النسخة الثالثة من فعالية «إمارات الأمان»، موضحاً أن «إمارات الأمان» تعتبر من أهم الفعاليات الوطنية التي تحرص المؤسسة على تنظيمها، قائلاً:

«سعداء بعودة الفعالية بعد انتهاء الجائحة، ونفخر أن نحتفل اليوم بالمبادرة التي أطلقناها في عام 2018 كدعوة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع بفئاته المختلفة للمشاركة في فعالية عامة ذات دور توعوي للاحتفاء بمكتسبات الأمن والأمان في الدولة، وإبراز دور تمكين المؤسسات في الارتقاء بدولتنا بوصفها وجهة مثالية للاستقرار والأمن المستدام، وأتوجه بالشكر لشركائنا في رعاية هذا الحدث الفريد لدعمهم أهداف هذه المبادرة».

وتضمن الاحتفال الذي أقيم في دبي فيستيفال سيتي مول الراعي الرسمي للفعالية العديد من الأنشطة والمسابقات للمشاركين من المؤسسات والزوار من الجمهور العام، والتي تنوعت بين التحديات البدنية والذهنية التي تهدف لخلق فرص لإذكاء روح التعاون والعمل الجماعي، إضافة لفعاليات مصاحبة تستهدف مختلف الأعمار، حيث استمتع الزوار من العائلات والأطفال بتجربة ترفيهية فريدة.

وتسعى مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية إلى تنظيم العمل في القطاع الأمني الخاص وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة في دبي من خلال تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال الأنظمة والخدمات الأمنية والحراسة.

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