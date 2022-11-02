حاكم الشارقة يوقع «سلاطين كلوة» و«الجريئة»

المصدر: الشارقة - البيان

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وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، خلال زيارته لمنشورات القاسمي عدداً من نسخ إصدارات سموه «سلاطين كلوة» و«الجريئة»، مهدياً هذه النسخ لبعض ضيوف المعرض.

وتلقى صاحب السمو حاكم الشارقة خلال جولته عدداً من الإهداءات والإصدارات الثقافية والعلمية والأدبية من الأجنحة المشاركة ومن الكتاب والمثقفين.

شهد حفل افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41 عرضاً مرئياً يحكي مسيرة إنجاز المعجم التاريخي للغة العربية، والذي تتشرف الشارقة بإطلاقه، وذلك على مراحل عدة كأحد جهود صاحب السمو حاكم الشارقة الكبيرة في الاهتمام باللغة العربية وتاريخها وتوثيقها، وذلك بالتعاون مع كافة المجامع اللغوية في مختلف الدول العربية، حيث يعمل المعجم لتأريخ 17 قرناً من تاريخ مفردات لغة الضاد.

وتجول صاحب السمو حاكم الشارقة، عقب حفل الافتتاح في أروقة المعرض، مطلعاً سموه على عدد من الأجنحة للمؤسسات والهيئات ودور النشر المشاركة، ومستعرضاً ما يقدمه المعرض في دورته الحالية.

وبدأ سموه جولته في المعرض بزيارة جناح إيطاليا ضيف شرف المعرض لهذا العام، واستمع سموه إلى شرح مفصل عما يقدمه الجناح في مشاركته المتميزة لهذه الدورة، كما تعرف على أبرز الأنشطة والفعاليات التي سيقيمها جناح إيطاليا بمناسبة اختياره ضيف شرف المعرض.

وتوقف سموه في أجنحة العديد من المؤسسات الثقافية في إمارة الشارقة متعرفاً سموه على أبرز جهودها في دعم الحركة الثقافية، وتعزيز الإنتاج الأدبي والثقافي والعلمي للكتاب والمثقفين الإماراتيين والعرب.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة أجنحة دور النشر المحلية والخليجية والعربية ليطلع على أحدث إصداراتها في مختلف العلوم والمعارف والأدب.

كما عرج سموه على أجنحة عدد من المبادرات والأنشطة التي تواكب مسيرة الشارقة الثقافية بعددٍ من الجوائز والبرامج التي تقدم على مستوى الدولة والمشاركات العالمية التي تعزز حركة النشر وغرس القراءة والكتابة لدى الأطفال وتنمية المهارات.

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