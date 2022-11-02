سلطان القاسمي يفتتح «الشارقة الدولي للكتاب» بدورته الـ41

المصدر: الشارقة – البيان

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افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، الدورة الـ 41 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «كلمة للعالم»، وذلك في الفترة من 2 ـــــ 13 نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة، في كلمة بمناسبة الافتتاح بالحضور من العلماء والكُتاب والمثقفين من ضيوف معرض الشارقة للكتاب، لافتاً إلى أن المعرض شهد في العامين الماضيين إطلاق الأجزاء الأولى من المعجم التاريخي للغة العربية.

حراك ثقافي

واختتم صاحب السمو حاكم الشارقة كلمته بالإشارة إلى الحدث الثقافي الكبير الذي تعيشه الإمارة هذه الأيام، داعياً سموه الجميع إلى الاستفادة منه، قائلاً سموه:

«تعيش الشارقة أكثر من 10 أيام من الحراك الثقافي من خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب بخلاف ما يعرض بين أجنحته من كتب في مختلف المعارف والعلوم، وإننا ننتهز هذه الفرصة لندعو الجميع كباراً وصغاراً، رجالاً ونساءً للإقبال على هذا المعرض، والنهل مما في صالاته من العلوم والمعارف والثقافات بمختلف لغات العالم».

وتفضل سموه بتكريم شخصية العام الثقافية في المعرض لهذه الدورة وهو المؤرخ السوداني البروفيسور يوسف فضل حسن.

تاريخ ومستقبل

وألقى أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب كلمة تناول فيها الأهمية الكبرى لمعرض الشارقة للكتاب والتطور المتواصل الذي أصبح يحققه المعرض، مما جعل الشارقة قبلة للكتاب ومحطة عالمية للثقافة.

وأعلن رئيس هيئة الشارقة للكتاب، في كلمته عن تصدّر معرض الشارقة الدولي للكتاب للعام الثاني على التوالي، معارض الكتب العالمية، ليستمر المعرض الأكبر على مستوى العالم، على مستوى بيع وشراء حقوق النشر والترجمة.

وقدم العامري في كلمته الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم سموه للمعرض منذ سنوات بعيدة، قائلاً: «معرض الشارقة الدولي للكتاب تاريخ ومستقبل؛ أربعون عاماً ماضية أسست لمستقبل قرن قادم، مبارك للشارقة، ومبارك للإمارات، هذا الإنجاز المستحق لرؤية حكيمة ورعاية متواصلة وجهود صبورة من صاحب السمو حاكم الشارقة فله منا جميعاً في الشارقة كل الشكر والمباركات».

وتوجه العامري بالشكر لكل المشاركين في المعرض، بقوله: «الوصول لهذا المكان جاء بحضوركم ومشاركتكم، وكل الشكر لفريق العمل الذي تعب وسهر لنستحق هذه المكانة العالمية».

من جانبه، ألقى البروفيسور يوسف فضل كلمة بمناسبة تكريمه بشخصية العام الثقافية وجه فيها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على جهوده الثقافية والمعرفية في كافة دول العالم.

وقال في كلمته، إن صاحب السمو حاكم الشارقة له أيادٍ بيضاء وجهود لا محدودة في دعم العلماء وطلبة العلم والجامعات والمعاهد، وجهود بناءة في حقول تطوير العلاقات بين الدول العربية وبقية ثقافات العالم عبر إجراء الحوارات وإقامة المؤتمرات المتخصصة.

مشيراً إلى أنه كان شاهد عصر لكل تلك الجهود خلال أكثر من أربعة عقود سابقة. وتوجه بالشكر والتقدير على اختياره شخصية العام الثقافية وتكريمه تكريماً يفتخر به كونه في إمارة الثقافة والكتاب والعلم والمعرفة.

ضيف الشرف

من جانبه تحدث لورينزو فانارا، سفير جمهورية إيطاليا لدى الدولة وعبر عن سعادته لحضوره ممثلاً عن إيطاليا ضيف شرف الدورة الجديدة من «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، وقال: «إن الشارقة ليست عاصمة الثقافة في العالم العربي فحسب، بل عاصمة الكتاب في العالم بأسره».

وأشار إلى إنجازات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي أسهمت في ترسيخ مكانة الشارقة في التاريخ الثقافي.

وأوضح أن إيطاليا تشارك بعدد كبير من الكتاب، والطهاة، و12 دار نشر، مع مجموعة من العروض المسرحية والفنية والراقصة انطلاقاً من إيمانها بضرورة الاستثمار بالثقافة والحوار الثقافي، وتعزيز القيم المشتركة، وتسليح الأجيال القادمة من الشباب بالتفكير النقدي، من خلال حثهم على قراءة المزيد من الكتب.

وكان الحفل قد استهل بعرض فني تضمن لوحات إبداعية رقمية، وعروضاً حيّة تجسد أهمية الكلمة، وأثرها في بناء الحضارات، جاء فيه: «كل شيء يبدأ بكلمة، يتلقاها العقل لتُشكل معنىً، فيبنى حضارة وحياة، في الكلمة كانت عبرة سقاها تاريخ الأجداد، فكانت نبراساً لدروب مستقبل الأجيال».

حضور

حضر حفل الافتتاح إلى جانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، والشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة للفنون، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني.

والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة.

كما حضر الافتتاح الشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي للكتاب، والشيخة نوار بنت أحمد القاسمي مديرة مؤسسة الشارقة للفنون، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والسفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة وممثلي المنظمات والمؤسسات الثقافية والإعلامية ونخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين.

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