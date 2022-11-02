محمد بن زايد ومحمد بن راشد يهنئان الرئيس البرازيلي المنتخب

المصدر: أبوظبي - وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية البرازيل الاتحادية.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى لويس ايناسيو لولا دا سيلفا.

وأجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، اتصالاً هاتفياً مع لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، هنأه خلاله بانتخابه رئيساً لجمهورية البرازيل الاتحادية الصديقة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومتمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة في خدمه وطنه وشعبه.

وأعرب سموه عن تطلعه إلى التعاون والعمل المشترك مع الرئيس البرازيلي المنتخب، خلال الفترة المقبلة، لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية بما يعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين.

ومن جانبه عبر لويس ايناسيو لولا دا سيلفا عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتهنئته ومشاعره الطيبة، مؤكداً حرصه على تنمية العلاقات الإماراتية - البرازيلية على مختلف المستويات.

برقيات

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تهنئة مماثلة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

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