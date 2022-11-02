مجلة الجندي: يوم العلم يجسد مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أصدرت مجلة «الجندي» التابعة لوزارة الدفاع عددها رقم 586 لشهر نوفمبر الجاري، وتناولت المجلة في عددها الجديد، بالبحث والتحليل عدداً من القضايا والموضوعات الحيوية وأهم الفعاليات والأخبار المتعلقة بوزارة الدفاع والقوات المسلحة الإماراتية.

وجاءت كلمة الجندي تحت عنوان «يوم العلم»، حيث قالت فيها: تجسّد مناسبة يوم العلم الذي يصادف الـ 3 من نوفمبر من كل عام، مشاعر الوحدة والسلام بين أبناء الإمارات، وتعزز الشعور بالانتماء إلى الوطن، وترسخ صورة وهوية الإمارات في مشهد يعكس مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.

وأضافت المجلة: أن الاحتفال بهذه المناسبة المجيدة في كل إمارات دولتنا الغالية يدعونا بكل فخر واعتزاز إلى استذكار مسيرة التمكين التي قادها آباؤنا المؤسسون، كما أن احتفالنا بهذا اليوم يعبر عن أصدق وأعمق وأسمى معاني قيم الولاء والانتماء والوفاء لهذا الوطن ولقيادتنا الرشيدة التي تبذل كل جهد في سبيل رفع راية الوطن عالية خفاقة في كل المحافل والميادين.

ورصد العدد الجديد لمجلة «الجندي»، أبرز الأحداث السياسية والعسكرية والأمنية، وأخبار جديد السلاح والتطورات العلمية والتكنولوجية التي وصلت إليها التقنيات الحديثة في المجال العسكري.

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