إنشاء 5 محطات ركاب صديقة للبيئة نهاية العام الجاري

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المهندس إسماعيل حسن البلوشي المدير العام لهيئة رأس الخيمة للمواصلات لـ«البيان»، أن الهيئة تعتزم إنشاء 5 محطات توقف خاصة بركاب الحافلات تعمل بالطاقة الشمسية .

وذلك في الربع الرابع من العام الجاري.

وذلك ضمن المرحلة الأولى لخطط إنشاء محطات الانتظار، والتي تخضع للدراسة والتقييم، واحتياجات النقل العام في رأس الخيمة، حيث تدير الهيئة 4 خطوط رئيسة للتنقل بالحافلات العامة، وكلما زاد عدد خطوط حركة الحافلات زاد التوسع في إنشاء محطات التوقف.

وأكد البلوشي، حرص الهيئة على استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بوساطة أنظمة «العدادات والكاميرات الذكية» لتعزيز وتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة في وسائل النقل في رأس الخيمة والتحسين في العمليات التشغيلية لأسطول المركبات كونها مرتبطة بمركز تحكم ورقابة ذكي يطلع فيها على أساطيل الحافلات ومركبات الأجرة على مدار 24 ساعة.

وذلك ضمن التوجهات الحكومية للتحول إلى المدن الذكية ورفع مستوى جودة الحياة لسكان الإمارة، وتوفر دعم وحل شامل للإدارة الشاملة لأساطيل مركبات الأجرة وحافلات النقل العام.

وأشار إلى أن 100% من أسطول مركبات الأجرة التابعة للهيئة تعمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف رفع الكفاءة التشغيلية لتوزيع الأسطول بحسب الطلب وبهدف تقليل انبعاثات التشغيل، بالإضافة لتشغيل 97% من مركبات الأجرة «هايبرد» ومركبتين كهربائيتين، ونسعى لزيادة عدد مركبات الأجرة الكهربائية إلى 30% بحسب الخطط المستقبلية وذلك تماشياً مع رؤية 2030.

منصة

وأضاف: تسعى الهيئة إلى تدشين تطبيق «منصة رأس الخيمة للتنقل» في المرحلة المقبلة، ما يتيح للمتعاملين وضع خطط تنقلهم عبر أسطول مركبات الأجرة والحافلات، مع توفير خدمة الدفع الإلكتروني، بالإضافة لتنفيذ مواصفات «بارجيل» الصديقة للبيئة في عمليات إنشاء المبنى الجديد للهيئة بهدف خفض الانبعاثات الكربونية.

وبين البلوشي، أن الهيئة تسعى للتوسع في تطبيق ثقافة وسائل النقل المصغرة «اسكوتر والدراجات الكهربائية» بالتعاون مع الشركاء برفع كفاءة البنية التحتية، لتشجيع أفراد المجتمع على استخدام وسائل النقل الخفيفة في تحركاتهم اليومية، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية، والمشاركة في استراتيجية رأس الخيمة للطاقة 2040، وتشمل الخطط المستقبلية تطبيق المبادرات الصديقة للبيئة بزيادة أسطول المركبات الكهربائية والحافلات الكهربائية للخطوط الداخلية، وفق أفضل الممارسات التي تستهدف خطوط النقل الخارجية.

وأشار إلى حرص الهيئة على توسيع وتطوير شبكة النقل العام عبر المدن والعمل على تعزيزها لتصبح أكثر ترابطاً بمختلف الإمارات بما يحقق الغاية الاستراتيجية الأولى للهيئة المتمثلة بـ«إسعاد الناس، وتكامل النقل»، إذ أطلقت الهيئة مساراً جديداً لحافلات النقل العام عبر المدن، من رأس الخيمة إلى مدينة العين أثناء أيام عطلة نهاية الأسبوع.

مؤكداً أن المسار الجديد للحافلات إلى مدينة العين سيتيح للمتعاملين خياراً جديداً للتنقل وتقديم أفضل خدمات النقل الجماعي لمختلف شرائح المجتمع، ويتضمن مسار الحافلات 3 محطات توقف في مدينة العين تشمل منطقة الفقع، منطقة الجيمي، ومحطة العين للحافلات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز