شركات إماراتية تعرض أحدث منتجاتها في معرض «سوفكس» بالأردن

المصدر: (العقبة، الأردن - وام)

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تشارك عدة شركات إماراتية رائدة في معرض ومؤتمر قوات العمليات الخاصة «سوفكس»، الذي انطلقت فعالياته أول من أمس بمدينة العقبة الأردنية.

وتأتي مشاركة الشركات الإماراتية تحت مظلة الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بالمعرض، الذي ينظمه مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، بإدارة مجلس التوازن. وعقب افتتاحه فعاليات المعرض اليوم، زار الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلع على محتويات الجناح المختلفة. وقال أنس ناصر العتيبة، المدير العام لمجلس الإمارات للشركات الدفاعية: أن الشركات الإماراتية المشاركة في الجناح تعرض منتجات وحلولاً مبتكرة تحمل علامة «صنع في الإمارات».

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