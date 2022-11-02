سلطان القاسمي يشيد بجهود مجمع اللغة العربية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، صباح أمس، اجتماع مجلس أمناء المجمع، وذلك في مقره بالمدينة الجامعية.

ورحب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع بالحضور من الأعضاء، مشيداً سموه بجهود المجمع خلال الفترة الماضية في مختلف مجالات دعم اللغة العربية والاهتمام بها وبتوثيقها والبحث العلمي فيها، وما تحقق منها. وخلال الاجتماع، وقّع صاحب السمو حاكم الشارقة بصفته الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة قراراً بشأن تشكيل أعضاء المجمع.

ونصّ القرار على أن يشكّل مؤتمر مجمع اللغة العربية بالشارقة من الأعضاء التالية أسماؤهم: الأستاذ الدكتور عبد الله الوشمي أمين عام مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية والأستاذ الدكتور الخليل النحوي رئيس مجلس اللسان بموريتانيا والأستاذ الدكتور صالح بلعيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر والأستاذ الدكتور محمد سليمان سلمان السّعودي أمين عام مجمع اللغة العربية الأردني والأستاذ الدكتور بكري محمد الحاج رئيس مجمع اللغة العربية بالخرطوم والأستاذ الدكتور محمود أحمد السيد رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق .

والأستاذ الدكتور عبد الفتاح الحجمري مدير مكتب تنسيق التّعريب بالرّباط والأستاذ الدكتور حسن عبد الرحمن السلوادي رئيس مجمع اللغة العربية الفلسطيني والأستاذ الدكتور محمد مصطفى الشّيباني نائب رئيس مجمع اللغة العربية بليبيا والأستاذ الدكتور محمد حسين آل ياسين رئيس المجمع العلمي العراقي والأستاذ الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية بالقاهرة والدكتور عيسى الحمادي مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج والأستاذ الدكتور عبد السلام عيساوي عميد كلية الآداب واللغة العربية جامعة منّوبة والأستاذ الدكتور مأمون وجيه المدير العلمي لمشروع المعجم التاريخي.

وتكون مدّة العضويّة في المجمع ثلاث سنوات، قابلة للتّجديد لمدّة أو مدد مماثلة، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدّة عضويّتهم.

مناقشات

وناقش الاجتماع مسيرة مجمع اللغة العربية بالشارقة، والمجهودات التي يقوم عليها، ضمن جهوده لتحقيق أهدافه المرسومة، بما يشمل عدداً من المشروعات والمبادرات الخاصة باللغة العربية، وإنجازاته خلال الفترة الماضية.

كما تناول الاجتماع خطط المجمع المستقبلية في تطوير تعلم وتعليم ونشر اللغة العربية والتعاون مع عدد من المؤسسات المعنية بها، مما يسهم في توسيع أنشطة المجمع، والارتقاء بمختلف الأعمال لخدمة اللغة العربية.

جهود

كما أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مقر «مجمع اللغة العربية بالشارقة»، صباح أمس، 19 مجلداً جديداً من «المعجم التاريخي للغة العربية»، وذلك بحضور أعضاء مجلس الأمناء وأعضاء المجمع من رؤساء اتحادات ومجامع 14 مجمعاً لغوياً من 12 دولة.

ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة بالحضور من أعضاء المجمع من مختلف الدول، مشيداً بما قدموه من جهود كبيرة في العمل على المعجم التاريخي الذي يعتبر أحد الإنجازات القيّمة التي يجب العمل والبناء عليها لنشر وتعلم وتعليم اللغة العربية، وتناول سموه أهمية المجامع اللغوية في الحفاظ على اللغة العربية، وقيادتها للأفكار التي تجعل العربية في مكانها الصحيح دراسةً وحفظاً وتعلماً وتعليماً.

وأعلن صاحب السمو حاكم الشارقة عن وقفٍ يُخصص لدعم هذه المجامع على أداء رسالتها على الوجه الأكمل، على أن يكون الوقفُ بإمارة الشارقة، لافتاً سموه إلى أهمية إقامة مراكز خاصة تعود ملكيتها للمجمع الذي فيه، حيث إن هذا نوعٌ من المدّ لإبقاء هذه اللغة موجودة في الواقع العربي، وهو جزء من المسؤولية التي يضطلع بها سموه على نحو خاص.

وتناول سموه الجهود الكبيرة في دعم تعلم اللغة العربية بالشارقة، متناولاً سموه رؤية وفكرة إقامة الجامعة القاسمية التي جاءت تتويجاً لجهود سموه في دعم اللغة العربية والإسلام قائلاً: قمنا هنا في الشارقة بإنشاء الجامعة القاسمية، وهذه جامعةٌ خاصةٌ بي أنا، وهي تخرّج أعداداً كثيرة من الطلبة من اليابان إلى الأمريكتين.

وأكد صاحب السمو حاكم الشارقة أهمية الحفاظ على التقاليد العربية والأصالة في أي مكان وزمان من كافة أفراد المجتمع، لأن ذلك جزء يتكامل مع التحدث باللغة العربية ويظهر الانتماء والأصالة، لافتاً سموه إلى أنه يجب أن تكون اللغة العربية ظاهرةً وواضحةً في مظهرنا وإيماننا وعقيدتنا.

وقال سموه: لقد عملنا على إقامة المؤسسات الخاصة باللغة العربية، وثبتناها بمراسيم وقوانين وذلك للمحافظة عليها، وحتى لا نجعلها في مهب الريح، ونجعل العاشقين لهذه اللغة هم المسؤولون عنها.

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