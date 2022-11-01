177 دولة أمام الجواز الإماراتي بدون تأشيرة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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ارتقى اليوم جواز السفر الإماراتي وبلغ النقطة 177 من التأشيرة الحرة في المرتبة الأولى منفردا، ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، ليمنح حامله دخول 177 دولة حول العالم (120 دولة بدون تأشيرة و57 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها عبر الإنترنت أو لدى الوصول)، وذلك وفق التحديث الأخير لموقع «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

ومنذ أكتوبر 2021 تمكن جواز السفر الإماراتي من العودة مجددا إلى المركز الأول والبقاء على رأس القائمة، وذلك على الرغم من تحديات السفر التي ارتبطت بجائحة «كوفيد 19»، حيث قامت العديد من دول العالم خلال عامي 2020 و2021 بإغلاق حدودها أمام المسافرين كإجراء احترازي.

ووفقا لـ «باسبورت إندكس» أضاف الجواز الإماراتي منذ أكتوبر الماضي 25 دولة جديد ضمن قائمة الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة مسبقة، وتمكن من تقليص عدد الدول التي تتطلب تأشيرة مسبقة إلى 21 دولة فقط من أصل 198 دولة حول العالم.

ويستطيع جواز السفر الإماراتي حاليا السفر إلى 89.4% من دول العالم بدون تأشيرة مسبقة، بينما يتبقى 10.6% من دول العالم تحتاج إلى تأشيرة.

وكان الجواز الإماراتي حتى بدايات العام 2020 وقبل انتشار جائحة كوفيد ـ 19 قد احتفظ بالمرتبة الأولى عالمياً من حيث القوة حسب التصنيف العالمي على موقع باسبورت إندكس، وذلك منذ صعوده إلى المركز الأول في ديسمبر 2018 وكان يتيح لحامله آنذاك دخول 178 دولة.

وبحسب الترتيب الأخير في المؤشر العالمي لقائمة أقوى جوازات السفر في العالم، فقد احتلت المركز الثاني بعد الجواز الإماراتي، جوازات سفر 11 دولة، وهي: ألمانيا، السويد، فنلدا، لكسمبورغ، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، هولندا، والنمسا، سويسرا، كوريا الجنوبية، حيث تمنح حاملها دخول 173 دولة بدون تأشيرة، يليها في المركز الثالث جوازات 8 دول أخرى تسمح لحاملها دخول 172 دولة، وهي: الدنمارك، بلجيكا، البرتغال، النرويج، بولندا، آيرلندا، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيوزيلندا.

كما تربع على المركز الرابع ضمن القائمة 6 جوازات سفر تسمح لحاملها دخول 171 دولة، وهي جوازات: جمهورية التشيك، اليونان، المجر، اليابان، المملكة المتحدة، واستراليا، وجاء في المركز الخامس بدخول 170 دولة بدون تأشيرة جوازات كل من: سنغافورة، مالطا، ليتوانيا، سلوفيكيا، وكندا.

وبحسب «باسبورت إندكس»، تتقاسم المراكز العشر الأخيرة في القائمة جوازات سفر كل من: أفغانستان وسوريا والعراق وباكستان والصومال واليمن وفلسطين وبنغلاديش وكوريا الشمالية وليبيا واريتريا وإيران والسودان واثيوبيا وجمهورية الكونغو الشعبية وجنوب السودان والنيجر ونيبال ولبنان وسيرلانكا والكونغو.

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